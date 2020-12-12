التعليم: امتحانات الدبلومات الفنية ورقيا 29 مايو المقبل

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، عن أن امتحانات الدبلومات الفنية ستُعقد في 29 مايو المقبل على جزأين، جزء عملي في الورش، وجزء تحريري في اللجان ورقيًا، مشيرًا إلى أن جميع اللجان الامتحانية سيتم تعقيمها وتطهيرها قبل بداية العملية الامتحانية، موضحًا أنه لا يوجد أي قرار بترحيل مواعيد الامتحانات حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

نائب وزير التعليم: نسبة حضور الطلاب بالمدارس الفنية مرتفعة والتلاميذ ملتزمون بإجراءات الوقاية من كورونا

وقال مجاهد، فى تصريحات لـ"الوطن"، إن نسبة الحضور بالمدارس الفنية مرتفعة للغاية، لحرص الطلاب على حضور الحصص العملية والنظرية داخل الفصول والمعامل المدرسية، مشيرًا إلى أن جميع الطلاب ملتزمون تمامًا بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من تفشي فيروس كورونا، مؤكدًا أنه سيتم قياس حرارة جميع الطلاب قبل السماح لهم بدخول اللجان، حفاظًا على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا.

مجاهد: وضعنا سيناريوهات عديدة لعقد الامتحانات حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا

وأضاف نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني أن العملية التعليمية بمختلف المدارس على مستوى الجمهورية تسير بصورة منتظمة وطبيعية، تزامنًا مع بدء الأسبوع التاسع من بداية العام الدراسي الجديد، مشيرًا إلى أن الجميع داخل الوزارة يعمل على إنجاح العملية التعليمية، مؤكدًا أن الوزارة وضعت سيناريوهات عديدة لعقد الامتحانات حال حدوث موجة ثانية من فيروس كورونا.

نائب وزير التعليم: إجراءات الوقاية من فيروس كورونا تنفذ على أعلى مستوى

وأوضح "مجاهد" أن جميع المدارس الفنية على مستوى الجمهورية تقوم بتنفيذ كافة التدابير الاحترازية، للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم المدارس والفصول الدراسية والمعامل المدرسية والمقاعد الخشبية، إضافة إلى تطهير دورات المياه، منوهًا إلى أن الإجراءات الاحترازية بالمدارس تنفذ على أعلى مستوى.

مجاهد: تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة لتحقيق التباعد الاجتماعي

وأكد أنه سيتم تقليل أعداد الطلاب داخل اللجنة الامتحانية الواحدة لتحقيق التباعد الاجتماعي بين الطلاب، إضافة إلى تعقيم وتطهير المقاعد الخشبية وفصول اللجان الامتحانية قبل بدء الامتحانات بفترة كافية، لتوفير الحماية والأمن والسلامة للطلاب والقائمين على الامتحانات، موضحًا أنه سيتم التأكيد على جميع المديريات التعليمية بضرورة تنفيذ جميع الإجراءات لمواجهة كورونا.

وشدد نائب وزير التعليم لشؤون التعليم الفني على ضرورة ارتداء جميع الطلاب ومراقبي اللجان ورؤساء اللجان الكمامات الطبية، أثناء سير الامتحانات وعدم نزعها، للحفاظ على أرواحهم وسلامتهم من فيروس كورونا، مشيرًا إلى أن الكمامة الطبية تحمى الطلاب والمعلمين من خطر الإصابة بكورونا.