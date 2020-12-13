المعدل السنوى للتضخم الأساسى يسجل 4% فى نوفمبر

كشفت بيانات البنك المركزى المصرى عن ارتفاع معدل التضخم الأساسى السنوى إلى 4% فى نوفمبر الماضى مقابل 3.9% فى أكتوبر الماضى. وأضاف «المركزى» فى بيان، أن الرقم القياسى الأساسى لأسعار المستهلكين استقر خلال نوفمبر الماضى عند نفس مستواه فى أكتوبر، ليسجل المعدل الشهرى للتضخم الأساسى مستوى صفر الشهر الماضى مقابل 1.7% خلال أكتوبر الماضى، ومقابل مستوى سالب 0.1% فى نوفمبر 2019. وسجل معدل التضخم الشهرى مستوى 1.1% لإجمالى الجمهورية فى نوفمبر الماضى مقابل 2.3% فى شهر أكتوبر الماضى، بحسب بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم.

وأظهرت بيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ارتفاع معدل التضخم السنوى للشهر الثانى على التوالى لإجمالى الجمهورية، ليسجل فى نوفمبر الماضى 6.3%، مقابل 4.6% فى أكتوبر، كما ارتفع معدل التضخم السنوى فى المدن خلال نوفمبر إلى 5.7% مقابل 4.5% فى أكتوبر الماضى، وفقاً لبيانات الجهاز. وبحسب الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، سجل الرقم القياسى لأسعار المستهلكين للحضر معدلاً شهرياً بلغ 0.8% فى نوفمبر مقابل معدل شهرى سالب بلغ 0.3% فى ذات الشهر من العام السابق ومعدل بلغ 1.8% فى أكتوبر 2020. ويتوقع البنك المركزى المصرى أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6.0%. ومن المقرر أن تبحث لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى أسعار الفائدة الرئيسية على الجنيه فى آخر اجتماعات العام يوم 24 ديسمبر الجارى.