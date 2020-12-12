أستاذ مناعة عن اللقاح الصيني: "جيد" وكل التحذيرات بشأنه ليست علمية

أكد الدكتور عبدالهادي مصباح، أستاذ المناعة، أن اعتماد اللقاحات والموافقة عليها لمواجهة فيروس كورونا المستجد، يعني أنه لم يكتشف بها أي مشاكل، ومن الممكن التطعيم بها الآن، ولكن علينا أن نبدأ بالمجموعات البشرية الأكثر تعرضا للخطورة، لأنهم الأحق في أولوية الحصول على هذه اللقاحات، مشيرًا إلى أن اللقاح الصيني الذي وصل مصر مؤخرًا جيد وله نتائج إيجابية، وكل التحذيرات التي تخرج بشأنه غير صحيحة وغير علمية.

وأضاف "مصباح" خلال مداخله هاتفية، مع برنامج "حضرة المواطن"، من تقديم الإعلامي سيد علي، والمذاع على شاشة "الحدث اليوم"، اللقاح الصيني تم تجربته على مجموعات بشرية بعدة دول مثل البرازيل والإمارات وكذلك مصر، ووصلت نسبة حمايته من المرض إلى 86% وهي نسبة جيدة جدا، طالما لم يكن أي نوع من المضاعفات التي أدت إلى وقف التجارب على هذا اللقاح، موضحًا أنه يتميز عن باقي اللقاحات المكتشفة مؤخرًا لمواجهة الفيروس في عدم احتياجه لتجهيزات خاصة لعمليات حفظه أو تخزينه.

وأشار أستاذ المناعة، إلى أن اللقاح الصيني تعهدت شركته المنتجة في مساعدة الدول التي ليس لديها إمكانيات لشرائه،عن طريق توفيره لمواطنيها بالمجان، كما تسمح للدول القادرة على تصنيعه وإنتاجه بالقيام بذلك، كما حدث في حالة مصر، التي ترغب الشركة المنتجة أن تقوم بصناعته وتمد الدول الإفريقية المجاورة لها به.

وتابع: "اللقاح حصل على موافقة الطورائ في استخدامه، نظرًا لعدد الإصابات التي سجّلت بهذا الفيروس منتذ انتشاره والتي وصلت إلى الملايين، ومئات الآلاف من حالات الوفاة، لكن اللقاحات التي دخلت المرحلة الثالثة، وحدث بها أي نوع من أنواع الأثار الجانبية، قاموا بوقفها حتى يتم دراسة هذه الآثار، وحدث ذلك مع اللقاح الذي تسبب في وفاة أحد الأشخاص، ولكن بعد البحث والفحص تبين أن اللقاح لم يكن سبب الوفاة".