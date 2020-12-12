أستاذ مناعة: اللقاحات لا تحمي من الإصابة بفيروس كورونا بنسبة 100%

قال الدكتور أشرف عقبة، أستاذ المناعة بجامعة عين شمس، إن اللقاحات الخاصة بفيروس كورونا التي بدأت حاليا تأخذ موافقات من المنظمات العالمية هذا يعني أننا دخلنا في مرحلة ثانية من مراحل الحرب مع فيروس كورونا، لأن الوسيلة الوحيدة للوقاية التي كانت متاحة حتى وقت قريب كانت اتباع الإجراءات الاحترازية.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية على فضائية Dmc، أنه حاليًّا يضاف وسيلة جديدة وهي اللقاحات التي تعطي مناعة للأصحاء وبالتالي تمنع إصابتهم مع أخذ هذه اللقاحات، ولكن هي لا تسجل درجة حماية بنسبة 100%، مشدداً على ضرورة اتباع الإجراءات اللازمة.

وتابع، "أن مصر استطاعت أن تحصل على اللقاح الصيني 50 ألف جرعة، ونحن في انتظار كميات أخري لتلقيح المصريين وسيكون ذلك مرحلة جديدة من مراحل التعامل مع الفيروس".

وأشار "عقبة" إلى أن هناك مدارس كثيرة للقاحات المتاحة ولكن يوجد لدينا 4 مدارس رئيسية وهي المدرسة الكلاسيكية التي تنتج اللقاحات المصنعة من الفيروس سواء مضاعف أو خامل، ومدرسة أخري تستخدم الماسنجر rna مثل لقاح مودرنا، ونتوقع نتائج مختلفة وكبيرة في الفترة القادمة مع هذه المنافسة الشديدة.

المكسيك توافق على الاستخدام الطارئ للقاح "فايزر" ضد فيروس كورونا

في السياق ذاته، وافقت المكسيك، اليوم، على الاستخدام الطارئ للقاح ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، الذي تنتجه شركة "فايزر"، بعد الحصول على ترخيص من هيئة "كوفيبرس" للرقابة الصحية، لتمثل بذلك الدولة الرابعة التي توافق على استخدام هذا اللقاح.

وقال نائب وزير الصحة المكسيكي، هوجو لوبيز جاتيل، في مؤتمر صحفي، إن "كوفيريس وافقت على الاستخدام الطارئ للقاح فايزر- بيوتيك"، وفقًا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وذكرت هيئة "كوفيبرس"، في بيان، "أنها منحت التفويض لشركة "فايزر" بعد أن صوت 24 عضوًا في لجنتها الاستشارية بالإجماع لصالحها.

وسجّلت المكسيك خلال الـ24 ساعة الماضية 12253 إصابة جديدة مؤكدة بكورونا و693 حالة وفاة، ليصل إجمالي العدد الرسمي لحالات الإصابة إلى مليون و229379، وحالات الوفاة إلى 113019.

وفي وقت سابق وافقت بريطانيا والبحرين وكندا على استخدام لقاح "فايزر".