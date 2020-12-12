مستشار الرئيس: مدة عزل مصاب كورونا تختلف من حالة لأخرى

تحدث الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، عن فترات العزل لمصابي فيروس كورونا المستجد "كوفيد19"، فذكر أنها تختلف من حالة إلى أخرى، فبعض الحالات تستوجب العزل لمدة 14 يومًا، وبعض الحالات 7 أيام، حيث تتوقف على الحالة والأعراض والاختبارات المعملية والأشعة.

وأضاف "تاج الدين"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت"، مع الإعلامية رانيا هاشم، على شاشة "extra news"، أن من يُحدد مدة عزل المصاب هو الطبيب المعالج، حتى لا يخرج الشخص وهو مصاب فيتعرض لمضاعفات من ناحية أو يّنقل العدوى لمن حوله، "مدة العزل تترك للطبيب المعالج يحدد إمتى ينزل وإمتى يروح شغله".

وأشار مستشار رئيس الجمهورية لشؤون الصحة والوقاية، إلى أن هناك فارق بين العدوى والمرض، فقد يتسبب شخص لديه عدوى وليس لديه مرض في نقل الفيروس للآخرين، "ممكن واحد يبقى مش عنده أعراض وينقل الفيروس لعدد كبير، ويحصل عندهم مضاعفات، عشان كدة اللي مش عنده أعراض بس إيجابي يعزل نفسه".

وأوضح تاج الدين، أنه لا قلق على الطلاب في الجامعات أو المدارس من وباء كورونا، فالمنظومة التعليمية سواء الأساسية أو ما قبل الجامعي أو الجامعي تتخذ إجراءات شديدة بخصوص هذا الوباء منها التعليم عن بعد والتعليم الهجين، وأي شخص يظهر عليه الأعراض يتم اتخاذ الإجراءات الوقائية معه والتعامل مع الحالة على الفور.