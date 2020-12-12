"اللوفر": قسم الآثار المصرية الأكثر جذبا للسياح في المتحف

قال فينسان روندو، مدير المصريات بمتحف اللوفر، إن المتحف من المتاحف الأوروبية الأكثر أهمية بالنسبة للمصريين كونه يحتوي على قسم للآثار الفرعونية، موضحًا أن قسم الآثار المصرية تم إنشائه في المتحف على يد جان فرانسوا شامبليون في عام 1927، كما أن مجموعة الآثار المعروضة فيه تحتوي على أعمال قيمة وعريضة من حيث القيمة التاريخية.

وأضاف "روندو"، خلال لقائه في برنامج "بالورقة والقلم"، مع الإعلامي نشأت الديهي، على شاشة "TeN"، أن أكثر قطعة يحبها هي لتمثال برونزي يبلغ ارتفاعه حوالي متر ويطلق عليه حورس بوزنو، نسبة إلى جامع التحف الذي باع تشكيلته إلى متحف اللوفر ونسبة إلى الإله المصري حورس.

وأشار مدير المصريات بمتحف اللوفر، إلى أن المصريين القدماء برعوا في تركيب رؤوس الحيونات على أجسام البشر، مؤكدًا أن قسم الآثار المصرية بمتحف اللوفر أكثر الأقسام جذبا للسياح، وذلك لأن الحضارة المصرية وبالأخص الفرعونية فاتنة ومبهجة، ولأسباب عديدة هذه الحضارة تفتن الشعب الفرنسي على وجه الخصوص.

وأوضح أن المدارس الفرنسية تنظم رحلات إلى قسم الآثار المصري بمتحف اللوفر حتي يتعرفوا على هذا التاريخ العريق.