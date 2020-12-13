"التكنولوجيا المالية".. 7 ابتكارات عالمية جعلت النظام البنكي"أكثر سهولة"!

قبل عقد من الزمان لم يكن مصطلح «Fintech» أو التكنولوجيا المالية متداولاً بين الأفراد بشكل كبير، حيث بدأ انتشار التكنولوجيا المالية مع انتهاء العقد الأول من القرن الـ21 لتشكل ثورة فى الأنظمة المالية العالمية وتعبر عن أى ابتكارات جديدة فى القطاع المالى، بما فى ذلك ابتكارات محو الأمية المالية والخدمات المصرفية للأفراد والاستثمار المالى وتحويل الأموال والقروض وجمع التبرعات وإدارة الأصول، الأمر الذى يلقى بظلاله على مستقبل الخدمات المالية التقليدية. وتسعى المصارف والمؤسسات المالية إلى إدخال بعض التغييرات فى نماذج أعمالها من خلال التوسّع فى اعتمادها على التكنولوجيا والاستثمار فى البنية التحتية الخاصة بها، وربما الدخول فى شراكات مع الشركات الناشئة لتحسين قدراتها التنافسية وزيادة الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة فى تقديم الخدمات المالية. وشهدت الاستثمارات العالمية فى التكنولوجيا المالية ارتفاعاً بنحو 207.8% منذ 2015 وحتى 2018، ليصل حجم الاستثمارات العالمية فى هذا المجال إلى 50.8 مليار دولار خلال 2018 بواقع 2196 صفقة، مقارنة بـ16.5 مليار دولار فى 2015 بواقع 1191 صفقة، وفقاً لتقرير حديث لشركة كى بى إم جى العالمية، كما شهد الربع الأول من العام الماضى فقط نحو 445 صفقة بحجم استثمارت 6.3 مليار دولار. كل هذه الأرقام تشير إلى مدى تعزيز مفهوم الشمول المالى فى دول العالم، حيث أدى هذا الترابط بين الخدمات المالية والتكنولوجية إلى إحداث طفرة مالية عالمية فى تقديم المنتجات المصرفية.

تطبيق "فينتك" السويسري يمنحك إمكانية الحصول على القروض عبر الهاتف

وأجرى «الوطن الاقتصادى» مسحاً على أبرز الابتكارات فى مجال التكنولوجيا المالية، وهى «تطبيق فينتك، Social pay، MONZO بنك افتراضى، منصة Personetics Cognitive Banking، بنك الروبوتات، ماكينة صراف آلى للذهب، ماكينات صراف آلى بلا بطاقات».

تطبيق فينتك

يعد تطبيق «فينتك» ثورة رقمية فى قطاع البنوك والتمويل، حيث قام COMMERCAL BANK أكبر البنوك العاملة فى السوق السويسرية بإطلاقه كأول تطبيق فى العالم يشمل إمكانية الحصول على قروض من خلال هواتف المحمول، بالإضافة إلى إمكانية تخليص الأوراق اللازمة للائتمان دون الحاجة إلى الذهاب للبنك من خلال تفعيل التوقيع الإلكترونى. ويوفر التطبيق إيداع الشيكات رقمياً أو التحويلات المالية، كما يتيح أيضاً إمكانية تقديم طلب للحصول على رأس المال لبدء أعمال تجارية، أو إدارة الاستثمارات إلكترونياً دون اللجوء إلى البنوك والشركات المالية بصورة مباشرة، كما يستهدف هذا التطبيق عدة فئات من المستخدمين، تشمل المعاملات بين البنوك B2B والمعاملات بين البنوك والعملاء B2C، وبين البنوك والشركات الصغيرة.

Social Pay

أطلق بنك ICICI فى الهند أول خدمة جديدة تسمى social pay، التى تعد الأولى من نوعها من قبل أى بنك فى القطاع المصرفى العالمى، وتتيح للأفراد العاملين بالخارج القدرة على إرسال الأموال إلى ذويهم فى الهند باستخدام وسائل التواصل الاجتماعى، وذلك من خلال إنشاء رابط من تطبيق البنك يسمى M2I تتم مشاركته مع المستفيد فى ملفه الشخصى على وسائل التواصل الاجتماعى أو بريده الإلكترونى، وذلك بهدف إضافة كافة تفاصيله المصرفية، حيث يؤمن M2I برمز بين الطرفين وتأكيده لإتمام المعاملة، كوسيلة لتبسيط تحويل الأموال، ما يزيد من راحة العملاء.

"MONZO" يقدم أول تجربة لبنك في العالم بدون فروع تقليدية.. و207.8% زيادة في استثمارات التكنولوجيا المالية خلال 3 سنوات

«MONZO» بنك افتراضى

يعتبر بنك MONZO البريطانى أول بنك افتراضى يعمل لأول مرة بكامل طاقته فى العالم دون وجود بنية تحتية مصرفية تقليدية كوجود كيان رئيسى ومجموعة من الفروع، وهى ميزة تعمل على توفير نسبة كبيرة من التكاليف، التى سمحت لهذا البنك بتقديم حسابات ادخار ذات معدلات فائدة مرتفعة وقروض بأسعار فائدة أقل من معظم البنوك التقليدية. وتمكن البنك من الحصول على رخصة مصرفية مقيدة من البنك المركزى، حيث بدأ العمل فى الوقت الحالى بشكل تجريبى مع 800 ألف عميل بخدمات الحساب الجارى، وإمكانية الرهون العقارية، والقروض من خلال حسابات التوفير، كما تم تفعيل الفيزا المدفوعة مسبقاً، مع تطبيق يساعدك فى السيطرة على الإنفاق من خلال فرز ما تنفقه حسب الموقع والفئة والتكلفة، كما أن الخدمة تتميز بسرعة الاستجابة لنقل وتحويل الأموال.

ماكينات صراف آلى بلا بطاقات

قام بنك جى بى مورجان تشيس، أكبر البنوك بالولايات المتحدة، فى عام 2017 بتحويل كافة ماكينات الصراف الآلى التابعة له، التى يبلغ عددها حوالى 16 ألف ماكينة بالعمل دون بطاقات من خلال تقنية «التواصل بعيد المدى»، التى تتيح للعملاء سحب المبالغ النقدية التى يحتاجونها من أرصدتهم باستخدام المحافظ الرقمية أو التطبيق الخاص بالبنك ثم تقوم بتقريب الهاتف إلى شاشة الصراف الآلى وتسحب النقود دون الحاجة إلى إدخال بطاقة أو كلمة مرور للتحقق من هوية العملاء، كما قام بنكا ويلز فارجو، وأوف أمريكا أيضاً باستخدام هذه التقنية فى ماكينات الصراف الآلى لديهم بدءاً من عام 2018.

منصة Personetics Cognitive Banking

أطلق أكبر بنك فى كندا ما يسمى بـRBC منصة Personetics Cognitive Banking، التى تحتوى على مجموعة من الحلول البنكية للعملاء، أبرزها تجربة NOMI Find & Save، وهى خدمة ادخار آلية جديدة تهدف إلى مساعدة العملاء على زيادة مدخراتهم، استناداً إلى التحليل التنبؤى للسلوك الفردى وأنماط الإنفاق، حيث جمع البنك من خلال هذه الخدمة ما يقرب من 80 مليون دولار من إجمالى المدخرات، كما تحتوى المنصة على خدمة NOMI Insight التى تقدم النصائح المالية للعميل، والتى تضم أكثر من 500 مليون نصيحة تذكيرية للعميل، ما أدى إلى وصول عدد عملاء التطبيق إلى 6 ملايين عميل.

"CCB" الصيني يفتتح فرعاً يقدم خدماته من خلال الروبوتات بدءاً من مدير الفرع وحتى موظف الأمن

بنك الروبوتات

تمكن بنك التعمير «CCB» ثانى أكبر بنك فى الصين من افتتاح أول فرع فى العالم يعمل بالكامل عن طريق الروبوتات بدءاً من مدير الفرع وحتى موظف الأمن، إذ تستقبل تلك الآلات العملاء فور دخولهم من الباب الأمامى للمصرف، وتقوم بالإجابة عن كافة تساؤلات العميل باستخدام خاصية التعرّف على الصوت، وبالاستعانة بأحدث التكنولوجيا، التى تتضمن الواقع الافتراضى، والذكاء الاصطناعى. ويتضمن هذا الفرع 90% من الخدمات النقدية وغير النقدية التى يتولاها المنفذ المصرفى التقليدى، حيث تم تجهيز الفرع بالعديد من آلات الصرافة الآلية الذكية القادرة على تقديم مجموعة من الخدمات، بما فى ذلك فتح الحساب، وتحويل الأموال، والعملات الأجنبية، والاستثمار فى الذهب، وإصدار منتجات إدارة الثروات.

ألمانيا تقدم للعالم ماكينة لاستبدال الذهب بالعملات

ماكينة صراف آلى للذهب

قامت ألمانيا فى عام 2009 بتصميم أول ماكينة صراف آلى تمكنك من سحب سبائك ذهبية، حيث تطلب الماكينة من العميل إدخال النقود، أو البطاقة الائتمانية، لكى يحصل على قطع صغيرة من الذهب تحمل شعار GL «جاليرى لافاييت» بحجم وقيمة يوازيان المبلغ الذى يتم إيداعه فى الماكينة، أو باستبدال النقود بقطع وعملات ذهبية غير مشغولة عيار 24 قيراطاً لغايات الاحتفاظ والادخار. وتتيح الماكينة أيضاً للعميل إمكانية اختيار وزن وطراز الذهب الذى يريد شراءه، كما تقوم الماكينة بتحديث أسعار الذهب بشكل مستمر وفقاً للأسعار فى السوق المحلية، كل 10 ثوانٍ على مدى 24 ساعة، وتحتفظ الماكينة بآخر سعر لمدة عشر دقائق، وبذلك يستطيع العميل الحصول على الذهب بالسعر الصحيح، وقد لاقت هذه الماكينة إقبالاً فى البنوك الألمانية والولايات المتحدة الأمريكية ومدينة أبوظبى بالإمارات كأول دولة عربية تفعلها.