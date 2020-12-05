بعد زعم خطفها.. "علاقة عاطفية" وراء اختفاء طالبة جامعية بالمنوفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمركز قويسنا في محافظة المنوفية، غموض اختفاء طالبة جامعية، بعد زعم المقربين منها اختطافها على يد سائق "توك توك"، لتؤكد التحريات أن الفتاة غادرت مع شاب، تربطها به علاقة، بإرادتها.

وكانت حالة من الجدل قد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اختفاء الطالبة لمدة ثلاثة أيام، مع حديث البعض عن قيام سائق "توك توك" بخطفها من أمام منزلها.

ونشر أحد الشباب على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك" استغاثة لإنقاذ الفتاة جاء فيها، "‏سواق توكتوك خاطف طالبة جامعية من أمام بيتها، واليوم تالت يوم ليها من غيابها عن البيت في قويسنا، وعلى المسؤولين التحرك لوقف هذه الجريمة التي ظهرت بطريقة بشعة هذه الأيام، وعلي المحافظ التحرك بسرعة في هذه المشكله"، واضعا أرقام الأسرة للتواصل معها.

وعلى الفور تحركت مديرية أمن المنوفية، بقيادة اللواء أحمد فاروق القرن، مدير أمن المنوفية، للبحث عن الفتاه ومعرفة ملابسات الواقعة، من خلال تشكيل فريق بحث جنائي، تحت إشراف العميد عبدالله جلال، مدير مباحث المنوفية، للبحث والتحري عن أسباب اختفاء الفتاة.

وعقب تقنين الإجراءات، وبعد أخذ أقوال شهود العيان ومراجعة الكاميرات وتتبع هاتفها، نجحت الأجهزة الأمنية في تحديد موقع الفتاة، حيث تبين أنها تربطها علاقة عاطفية بشخص مقيم العاشر من رمضان، وأنها خرجت معه بإرادتها ولم يتم اختطافها.

تحرر محضر بالواقعة بدائرة مركز شرطة قويسنا، وجارِ العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات اللازمة حول الواقعة.