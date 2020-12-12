لميس الحديدي تشيد بوصول أول شحنة من لقاح كورونا: لن تكون الأخيرة

أشادت الإعلامية لميس الحديدي، بوصول أول شحنة من اللقاح الصيني الخاص بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" إلى مصر من الإمارات، موضحة أنه لا حديث للمصريين إلا عن الفاكسين الصيني، لافتة إلى أن ما حدث خطوة مهمة وسريعة أن تكون مصر من أوائل الدول التي تحصل على اللقاحات، ولا زالت هناك اتفاقات جاري إبرامها مع "جافي".

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة "ON"، أن هناك شحنات أخرى ستصل من الفاكسين الصيني، بالإضافة إلى لقاحات أخرى وفقًا لما تقرره اللجنة العلمية لمجابهة فيروس كورونا المستجد، مستطردة:" لكن حديث المصريين حول اللقاح هو ذاته الحديث الدائر حول العالم هناخد الفاكسين أم لا؟".

وأشارت، إلى أنه هناك البعض لازال قلق ويتسائلون أي اللقاحات أكثر أمانًا على المدى البعيد، "صحيح تجارب اللقاحات ستاخذ وقتا طويلا قد يصل لسنوات لكن نظرًا لظروف الجائحة تم اختصار الوقت لعدة أشهر.

كانت مصر تسلمت الخميس الماضي، شحنات لقاح فيروس كورونا المنتج من قبل المجموعة الصينية "سينوفارم"، وسيوزع اللقاح مجانا.

وستكون الأولوية في استخدامها للعاملين في المستشفيات وللمصابين بالأمراض المزمنة، وفق ما أعلنت وزيرة الصحة هالة زايد.

ووصلت الشحنة قادمة من الإمارات التي كانت تجري المرحلة الثالثة من التجارب السريرية على اللقاح.