لميس الحديدي: السيسي وماكرون أدارا نقاط الخلاف بتحضر شديد

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن القمة الرئاسية التي جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم بقصر الإليزيه، شهدت عددا من المناقشات بالغة الأهمية، حيث عبر الطرفان خلالها على نقاط التوافق بين البلدين حول قضايا ثنائية وإقليمية، لكنهما في ذات الوقت أدارا نقاط الاختلاف بتحضر شديد فيما يتعلق بقضايا حقوق الإنسان والرسوم المسيئة للرسول.

وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، على شاشة "on"، أن هذه القمة كانت من أهم المؤتمرات التي عقدت مؤخرا للرئيس، وشهدت تفاعلا كبيرا، حيث إن الرئيس عبد الفتاح السيسي بدى في نقاشه واضحًا وجليًا ودون مواربة وهو يعرض الموقف المصري في قضية الأمن القومي المصري وحمايته، كما أن كل مظاهر الزيارة تثبت عمق وأهمية العلاقات المصرية الفرنسية وهي علاقات مهمة لكلًا الطرفين.

وأوضحت الإعلامية، أن الزيارة الرسمية شهدت كل المظاهر التي عبرت عن الحفاوة عبر موكب الزيارة المهيب، وهذه هي القواعد الفرنسية في الزيارات الرئاسية، "بالنسبة لاستقبال الرئيس السيسي في قصر الإليزيه فهو استقبال دافئ، ونقدر نقول، وفقا لما يسمى لغة الجسد بين الرئيسين، أنه يعبر عن تفاهم وصداقة والتقاء في وجهات النظر، فيه ناس ممكن تقول أهلاً اتفضل وخلاص لكن الاستقبال ده كان مميز".

وأشارت إلى أن الرئيس السيسي هو أول رئيس مسلم يصل فرنسا في أعقاب أزمة الرسوم المسيئة لرسول الله، وفرنسا تثمن ذلك كثيرًا.

وفي ملف آخر، أكدت الإعلامية، أنه من المنتظر انتهاء فترة البرلمان الحالي ورفح الحصانة على أعضائه وفقا للدستور في التاسع من يناير، ووفقا للنصوص الدستورية ستكون الجلسة الأولى لبرلمان 2020 الجديد في العاشر من يناير 2021.