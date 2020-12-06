لميس الحديدي: تراجع الفقر يؤكد قدرة الدولة على رفع معدل التنمية

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن معدل الفقر تراجع لأول مرة منذ 20 عاما، مؤكدة أن هذا مؤشر مهم لأنه يعكس مدى قدرة الدولة على عملية التنمية، وأنه في حقب ماضية كان الاقتصاد المصري يحقق نموا اقتصاديا كبيرا يصل إلى 7% قبل 2011 لكنه كان لا يصل إلى طبقات كثيرة من المجتمع.

وأضافت الحديدي، خلال تقديمها برنامج " كلمة أخيرة " الذي يعرض عبر شاشة " ON": "لازم أفرق بين النمو التنمية حيث كان الاقتصاد المصري يحق نموا كبيرا لكن معدل التنمية والوصول إلى الفقراء كان ضعيف جدا".

وتابعت: "بقالنا أربع سنوات الدولة تقوم بإصلاح اقتصادي كبير وصعب ومهمة وبشكل جذري وعنيف وجريئة بداية من التعويم ورفع الدعم وأدى ذلك لارتفاع الاسعار بشكل كبير نتيجة حدوث الخلل، لكن ما قامت به الدولة أنها كانت تعمل بخطوات متوازية للوصل للفقراء ودعمهم عبر برامج "الحماية الاجتماعية" ما نجم عنه أن يدها كانت دائماً تصل للفقراء وتسندهم وهذه هي فكرة الاصلاح الاقتصادي حيث تقوم الدولة بالإصلاح وفي ذات الوقت تسند الفقراء والطبقات التي لا تستطيع تحمل تبعات الإصلاح الاقتصادي وعندنا برامج حماية كتير زي تكافل وكرامة وغيرها".

وأردفت: "تراجع معدلات الفقر يعني أن نحو 32 مليون مواطن شملتهم يد الدولة عن طريق الدعم العيني والنقدي ومختلف صور الدعم وهذا ما دعم الطبقة الأقل دخلاً"، مشددة على أن مؤشر الفقر المدقع وتراجعه وهو الأهم حيث يعني آخر شريحة في البسطاء والفقراء التي لا تجد قوت يومها وهي مرحلة أسوأ من الفقر العادي حيث انخفض إلى 4.5% من معدل الفقراء بإجمالي 4.540 مليون بعدما كان 6.2% في العام المالي الماضي.