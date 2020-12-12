هطول أمطار خفيفة على مطروح والساحل الشمالي

شهدت مدينة مرسى مطروح والساحل الشمالي، بدءا من مدينة الحمام شرقا وحتى مدينة السلوم غربا، ومرورا بمدن العلمين والعلمين الجديدة والضبعة ورأس الحكمة والنجيلة وسيدى براني، هطول أمطار خفيفة.

وتشهد سواحل مصر الشمالية الغربية برودة شديدة في الجو، يصاحبها صقيع، ونشاط للرياح، في ظل خلو الشوارع من المواطنين بعد بدء سقوط الأمطار.

وأصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا بحريا، خاصا بالبحر الأبيض المتوسط، من غد الأحد 13 ديسمبر حتى الإثنين 14 ديسمبر.

وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البحر المتوسط يشهد نشاطا للرياح الجنوبية الغربية على البحر المتوسط، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية وانخفاض الرؤية الأفقية، كما تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة، ما يؤدي إلى سقوط الأمطار.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الأحد، ارتفاعا في درجات الحرارة، حيث يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة والوجه البحري، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية الغربية مائلا للحرارة على السواحل الشرقية والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء، والرياح معتدلة تنشط أحيانا.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس حار على شمال الصعيد، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة، حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس بارد ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وبارد على سواحل مصر الشمالية.