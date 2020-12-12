امتداد لمنخفض جوي.. مناطق سقوط أمطار اليوم ونشاط الرياح

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد، توقعات طقس اليوم السبت الموافق 12 ديسمبر، إذ أنَّه من المتوقع أن يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحري، مائل للدفء على السواحل الشمالية الشرقية، ومائل للحرارة على جنوب سيناء وشمال الصعيد وحار على جنوب الصعيد.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد سقوط أمطار خفيفة اليوم السبت على بعض المناطق من الوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد بنسبة 20%، وسقوط أمطار خفيفة أيضًا على بعض المناطق من السواحل الغربية بنسبة 30%، وتكون تلك المناطق متأثرة بامتداد لمنخض جوي.

وعن حركة الرياح فتكون معتدلة على القاهرة والوجه البحري ومعتدلة وتنشط أحيانا شرقا، ومعتدلة على جنوب سيناء وشمال وجنوب الصعيد، وتنشط على مطروح والسلوم وسيوة وسيدي براني، وتكون مثيرة للرمال والأتربة.

وقالت الدكتور إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة تلفزيونية لها، إنَّه بداية من يوم الأحد حتى نهاية الأسبوع ستشهد البلاد تقلبات جوية، تتمثل في نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة وشمال الصعيد ومدن سيناء، وسقوط أمطار على السواحل الغربية، ثم تصل الأمطار للداخل الاثنين، وتنخفض درجات الحرارة عن معدلاتها الطبيعية بداية من الثلاثاء.

وأكّدت أنَّ التقلبات الجوية لا تستدعي عدم الخروج من المنزل، مطالبة المواطنين بمتابعة النشرات الجوية، نظرًا لأن حالة الطقس ستختلف كل يوم عما قبله، فأحيانًا سترتفع درجات الحرارة وفي يوم آخر سيشهد انخفاضا، وفي يوم سيكون هناك نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة، ويوم آخر فيه أمطار، "لازم تتابعوا النشرات الجوية عشان الأسبوع هيكون متقلب جدًا، مع سقوط مطار حتى نهاية الأسبوع وعلى القاهرة يومي الثلاثاء والأربعاء".