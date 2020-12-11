توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة: أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها اليوم الجمعة، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من السبت الموافق 12 ديسمبر، حتى الاثنين الموافق 14 ديسمبر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكوّن على مدار الأيام الثلاثة، سقوط أمطار خفيفة على معظم المناطق، مع توقعات بنشاط حركة الرياح فتكون مثيرة للرمال والأتربة على غالبية المناطق.

حالة الطقس السبت 12 ديسمبر

أما طقس غدًا السبت، فيكون دافئا نهارا، باردا ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائلا للدفء نهارا باردا ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد، فيما يكون الطقس حارا نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

كما أشارت الهيئة إلى احتمالية سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الغربية، وشمال الصعيد، مشيرة إلى نشاط لحركة الرياح تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس الأحد 13 ديسمبر

بينما يسود يوم الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وعلى الصعيد يكون الطقس حارا نهارا، باردا ليلا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، فتكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق من القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية ووسط سيناء، وشمال الصعيد، بالإضافة إلى توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

حالة الطقس الاثنين 14 ديسمبر

ويتوقع خبراء الأرصاد أن يسود يوم الاثنين طقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، أما على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، وشمال الصعيد فيكون مائلا للحرارة نهارا، وجنوب الصعيد يكون حارا نهارا شديد البرودة ليلا.

كما أشارت الهيئة لاحتمالية سقوط أمطار على بعض المناطق من الوجه البحري، والسواحل الشمالية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كل الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة:

درجات الحرارة يوم السبت 12 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 12.

درجات الحرارة يوم الأحد 13 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 15 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 16 .

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 17.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 15.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 33 والصغرى 16.

درجات الحرارة يوم الاثنين 14 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 13 .

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 31 والصغرى 12.