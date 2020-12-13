والد "ميرا" بعد قرار علاجها على نفقة الدولة: أنا اطمنت وربنا يبارك لكم

قال الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تواصل بالفعل مع والد الطفلة ميرا، التي وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي بعلاجها على نفقة الدولة، والذي بدوره وجه الشكر إلى الرئيس على سرعة الاستجابة والوقوف بجانبه والاهتمام بها قائلا: "أنا اطمنت وربنا يباركلكم".

وأضاف "مجاهد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "المواجهة"، المذاع على شاشة "extra news"، الطفلة (ميرا .م.ا) ، عمرها 8 شهور ومن محافظة الغربية، وتعاني من عيب خلقي بالقلب، وقد تحتاج إلى جراحة قلب مفتوح للتعامل مع هذا العيب الخلقي وإصلاحه، وتعاني حاليا من التهاب رئوي، وهذا ما أدى إلى صعوبة بالتنفس، وتم نقلها إلى مستشفى بطنطا، لتلقي الرعاية اللازمة، ثم جاءت توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، إلى وزيرة الصحة الدكتورة هالة زايد، بسرعة إجراء العملية للطفلة.

وتابع المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان: "قامت وزيرة الصحة بتوجيه فريق طبي متخصص في جراحات قلب الأطفال حديثي الولادة، لاستقبال الطفلة في مستشفى معهد ناصر، لتقييم حالتها وعمل كل الفحوصات اللازمة لها، وتحديد ما إذا كانت في حاجة لتدخل جراحي الأول، ولا علاج دوائي ثم تدخل جراحي، بعد استقرار حالتها وتخلصها من الالتهاب الرئوي، الذي تعاني منه".

واستطرد "يوجد الآن بمعهد ناصر فريق طبي متكامل من جراحي القلب للاطفال حديثي الولادة، وأطباء تخدير، وغرف العمليات مجهزة على أعلى مستوى، وفريق المسعفين تواجه إلى مستشفى مدارس طنطا، وقاموا بنقل الطفلة ميرا، إلى مستشفى معهد ناصر"، مؤكدا أن الوزيرة تتابع بنفسها تطورات الحالة الصحية للطفلة، ووجهت بتوفير كافة سبل الرعاية الصحية لها وكله على نفقة الدولة، كما جاءت توجيهات رئيس الدولة في هذا الشأن.

وكانت قد صرحت وزيرة الصحة والسكان، أن الرئيس وجه بسرعة إجراء عملية جراحية للطفلة، بعد مناشدة ذويها للرئيس للتدخل لسرعة علاجها على نفقة الدولة.