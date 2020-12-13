منها أخطاء الحكام.. مدحت العدل يكشف أسباب التعصب الكروي

قال الدكتور مدحت العدل، الكاتب والسيناريست، تعليقًا على ظاهرة التعصب الكروي، إنه حدث خلل فى أخلاق المصريين بعد ثورة 25 يناير 2011، حيث إن السوشيال ميديا خلقت فراغًا إلكترونيًا فأصبح الشخص يواجه الآخرين عبر منصات التواصل الاجتماعي، "اللي ميقدرش يقول حاجة في وشي بيقولها في السوشيال ميديا وممكن اللي بيهاجمني على السوشيال لما يقابلني يتصور معايا".

وأضاف "العدل"، خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، أن السوشيال ميديا قوة ضاغطة مهمة وأصبحت وسيلة لتفريغ طاقات الآخرين، "هي مهمة ومؤثرة ليس فقط في الكرة بل في السياسة، العيب هو الانسياق وراء مجموعات من المتعصبين الذين يروجون للألفاظ البذيئة ".

وأرجع اختفاءه من على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، على مدار الشهرين الماضين إلى الهجوم الحاد الذي يتعرض له ممن وصفهم بالمتعصبين قائلا: "بقالي شهرين موقف تويتر، عندما أقول أي رأي في أي حاجة ألاقي شتيمة فقلت بلاش منه لكن مايخلق التعصب أكتر انعدام العدالة التي تؤدي إلى خلق التعصب".

وتابع: "شفت كلاسيكو كتير وشفت ريال مديريد بيتهزم من برشلونة على أرضه ماشفتش التعصب ده الحكم ممكن يغلط عادي لكن لما غلط وهو عارف ده بيخلق التعصب، من أسباب التعصب أن الناس عايشة بقالها سبع سنوات في توتر بالاضافة إلى توتر كورونا وكون شريحة كبيرة من جموع المصريين الحياة بالنسبة لهم مختزلة في ماتش كورة عشان مافيش حاجة تانية في حياته يهتم بيها الضيق والحياه الصعبة والازدحام فبيفرغ ده في ماتشات الكورة ".