كورونا اليوم وأمس.. ارتفاع في أعداد الإصابات وانخفاض الوفيات

تواصل إصابات فيروس كورونا المستجد ارتفاعها الطفيف في مصر، بعد ما سجلت وزارة الصحة 478 حالة إصابة جديدة في آخر 24 ساعة، مقابل 464 حالة في اليوم السابق، وفقا للبيان الصادر عن الوزارة، بينما شهدت الوفيات انخفاضا نسبيا حيث سجلت 21 حالة وفاة مقابل 23 حالة في اليوم السابق، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 6898 حالة.

وحتى الآن تجاوز إجمالي إصابات الفيروس التاجي في مصر حاجز الـ 121 ألف حالة، وأرجع الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس لشئون الصحة والوقاية ارتفاع الإصابات خلال الأسابيع الثلاثة الماضية على وجه التحديد بسبب دخول البلد في الموجة الثانية من الفيروس، مشيرا إلى أن مصر لديها خبرة طويلة في التعامل مع الأمراض الوبائية ولكن "كوفيد - 19" سلالة جديدة وعنيفة من فيروس كورونا وبالرغم من ذلك تعاملت معه المؤسسة الطبية في مصر بصورة جيدة، وذلك في مداخلة هاتفية في برنامج "مانشيت" على شاشة "extra news".

وعلى الجانب الآخر، سجلت السلطات الصحية حالات شفاء جاوزت 104 آلاف حالة، وذلك تزامنا مع استقبال مصر الدفعة الأولى من اللقاح الصيني ضد فيروس كورونا المستجد، ولاتي بلغت 50 ألف جرعة من شركة "سينوفارم" الصينية، بدعم من شركة "G42"، وتستهدف وزارة الصحة الأطباء والعاملين في المجال الطبي وتحديدا العاملين في مستشفيات العزل، في حملة التطعيم الأولى باللقاح الصيني بسبب محدودية الكمية المتاحة من اللقاح.

وحصلت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، على تطعيم اللقاح الصيني ضد كورونا، منذ شهرين، ضمن المتطوعين في التجارب السريرية في المرحلة الثالثة له، بينما أوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة، أن اللقاح أثبت فاعلية بنسبة 86% في الوقاية من فيروس كورونا المستجد، و99% في إنتاج الأجسام المضادة للفيروس، و100% في الوقاية من الوصول للحالات المتوسطة والشديدة.