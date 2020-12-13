قصيدة لـ"مدحت العدل" تسببت في بكاء لميس الحديدي: ضحكة أمي صلاة

ألقى الكاتب والسيناريست مدحت العدل، قصيدة جديدة له على الهواء، أهداها لـ "الحاجات اللي كونت مدحت العدل"، على حد قوله، وذلك خلال حواره في برنامج "كلمة أخيرة"، مع الإعلامية لميس الحديدي، على شاشة "ON"، حيث تسببت هذه القصيدة في بكاء الإعلامية.

وتضمنت بعض كلمات القصيدة: "إهداء للحظة الحاجة اللي ولدت الشغف .. للحظة الرفض اللي حبلت الحياة.. لعم تومه وأخوه أول طريق الفلسفة والاتجاه.. ولأمي سيدة الكون اللي ضحكتها صلاة.. إهداء لأول أخ مسكني كتاب .. سمعني بتهوفن ويا درس النحو وفصول الحساب.. لأخويا رفيق الرحلة والكرة الشراب .. طفلين صغار يحلموا ويخططوا لأب كان كأنه غاندي في حكمته".

وعلى جانب آخر، تحدث السيناريست عن التعصب الكروي، فذكر أن الستينيات كان بها تعصب لكن بأدب، "مش زي دلوقتي، لأن بديهيات الحياة اختلفت، معدش فيه احترام من الصغير للكبير، الأخلاقيات تغيرت، أصبح هناك تطاول خاصة مع انتشار السوشيال ميديا، كل واحد بقى فاكر نفسه أديب وشاعر وسياسي وكل حاجة".

وحول اتهامه من قبل بعض جماهير الأهلي بالتعصب قال: "أحيانا بحس بده ولما بيحصل برجع خطوة لورا ، الانتماء مش عيب ، بعد ماتش أبطال إفريقيا والله العظيم اتضايقت شوية خاصة أن أداء الزمالك كان أحسن من الأهلي وبعدها باركت للأهلي، الذي يدعو للتعصب أن تشعر بوجود بطولات موجهة أو حكام بيعملوا حاجات مش عادية".