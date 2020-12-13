أعيدي صرف المعاش لأسرتنا يا وزيرة التضامن

أنا رجل أعاني من ظروف مادية صعبة، وأسرتي مكونة من 6 أفراد، وأنا العائل الوحيد لأسرتي، وليس لدينا أي مصدر للزرق، ولا أعمل، وأبنائي في مراحل التعليم المختلفة، وليس لدينا أرض زراعية نعمل فيها، وتقدمت للحصول على معاش تكافل وكرامة وبالفعل حصلت على المعاش باسم زوجتي بقيمة 550 جنيهاً شهرياً، ولم نكد نفرح بصرف المعاش حتى فوجئنا بقطعه دون سابق إنذار، بحجة أن لدي جواز سفر، ذهبت لوحدة التضامن الاجتماعي بقرية الهيشة بمركز نجع حمادي، وقال لي المسؤولون هناك إنهم يحتاجون خطابا من التأمينات بعدم وجود تأمين خاص، وقدمت كل الأوراق المطلوبة، ورغم ذلك لم يعد المعاش، أناشد السيدة الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي بإعادة صرف المعاش مرة أخرى.

حسن فتح الله علي