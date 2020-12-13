فصل توأم ملتصق في جامعة عين شمس

نجح مستشفى الدمرداش الجامعي التابع لـ جامعة عين شمس، في إجراء جراحة دقيقة ونادرة لفصل توأم ملتصق، نفذها فريق طبي برئاسة الدكتور عمرو مبروك، أستاذ ورئيس قسم جراحة التجميل.

وضمّ الفريق الطبي، الدكتور هاني الذهبي، أستاذ ورئيس قسم التخدير والطاقم المعاون له، الدكتور أحمد مدحت، أستاذ ورئيس قسم جراحة الأطفال، والفريق المعاون له، والدكتور محمد وائل سمير، أستاذ جراحة المخ والأعصاب، والفريق الطبي المعاون له، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس، والدكتور أشرف عمر، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، الدكتور طارق يوسف، مدير مستشفى الدمرداش الجراحي بمستشفيات جامعة عين شمس، وجرت الجراحة للتوأم المتماثل (لين ولانا) بعمر عام ونصف العام، وتعد هذه الحالة من الالتصاق نادرة الحدوث.

وأوضح عمرو مبروك، أنّ الحالة ملتصقة أسفل الظهر، ويتم عمل فصل للجزء السفلي من العمود الفقري والمستقيم، وجزء من الجهاز التناسلي والبولي، وما يرتبط بكل هذه الأجزاء من الأعصاب والعظام.

وقال مبروك، إنّ الحالة نادرة الحدوث تحدث مرة واحدة من بين كل 200 ألف حالة توأم متماثل، وقد يكون الالتصاق في منطقة الوجه أو الصدر أو البطن أو الظهر أو أسفل الظهر، موضحا أنّ حالة (لين ولانا) ملتصقة في منطقة أسفل الظهر، وقد لا يراها الجراح سوى مرة واحدة فقط طوال حياته، نظرا لندرة حدوثها الشديدة، إذ تمثل نسبة حدوثها 5% من حالات الالتصاق في التوائم المماثلة بشكل عام.

وقال إنّ عمل تخصصات العظام والأمراض التناسلية، يلي إجراء الجراحة بمعاونة فريق تخصصات التجميل وجراحة الأطفال والمخ والأعصاب والتخدير.

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وأفاد بأنّ العمل على هذه الحالة وتجهيزها حتى تخضع للتدخل الجراحي، استغرق أكثر من 4 أشهر، منذ وصول الحالة للمستشفى في أغسطس الماضي، لافتا إلى أنّ هناك خطة وضعت بعناية للتحضير للحالة وسط إجراءات احترازية ووقائية مشددة.

و أكد الدكتور طارق يوسف، أنّ العملية أُجريت مجانا دون تحمل أسرة الطفلتين أي تكاليف، موجّها الشكر للأطقم الطبية المشاركة في إنجاح العملية الدقيقة والنادرة.

وأشاد بجميع أطباء قسم جراحة التجميل وجراحة المخ والأعصاب وجراحة الأطفال، وكذا التمريض ومساعدي التمريض والإداريين والعمال، الذين بذلوا أقصى جهودهم لإنجاح العملية.