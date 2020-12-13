"الصحة" تحدد 8 طرق للوقاية من الإصابة بارتفاع ضغط الدم

وضعت وزارة الصحة والسكان، مجموعة من القواعد والإرشادات للوقاية من ارتفاع ضغط الدم، في إطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين للحفاظ على الصحة العامة، خاصة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم من انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقالت الوزارة في منشور توعوي لها، إن قياس الضغط بصفة دورية والكشف المبكر، من أهم عوامل الوقاية من ارتفاع ضغط الدم.

وتابعت الوزارة في منشورها التوعوي، لابد من استبدال ملح الطعام بالليمون والخل والتوابل، والامتناع عن الأغذية المعلبة مثل الصلصة، وعدم الإفراط في استهلاك ملح الطعام، وضرورة الإكثار من تناول الخضار والفواكه الطازجة، وممارسة الرياضة، وتقليل الوزن، والامتناع عن التدخين.

وأشارت الوزارة الى أن قياس ضغط الدم من المتغيرات، فينبغي أن يستند تشخيص ارتفاع ضغط الدم على قياسات متعددة في توقيتات منفصلة.

وأكدت الوزارة، أن العيادات المتنقلة الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية، لمتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، في انتظارالمواطنين يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا.

وحددت الوزارة، أعراض ضغط الدم الشائعة وهي أوجاع خفيفة في الرأس والدوخة أو نزيف من الأنف، وهذه الأعراض تظهر عندما يصل المرض لمرحلة متقدمة.

الصحة: الوزن الزائد والإفراط في تناول الأملاح والتقدم في السن أهم اسباب ارتفاع ضغط الدم

وأضافت الوزارة أن هناك أسباب لارتفاع ضغط الدم، وتتمثل في العوامل الوراثية والوزن الزائد والإفراط في تناول الأملاح والتقدم في السن وكثرة التعرض للتوتر والانفعالات والضغوطات العصبية.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس كورونا المستجد، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية.

كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.