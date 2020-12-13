غلق أكثر من 2000 منشأة بالقاهرة بسبب مخالفة المواعيد

أكد مصدر بمحافظة القاهرة، أن عدد المنشآت التي جرى غلقها بداية من شهر سبتمبر حتى 10 ديسمبر 2020، بسبب مخالفة مواعيد الغلق هي: عدد المقاهي التي جرى غلقها 1099 وعدد المحلات التي تم غلقها 589 وعدد الورش التي تم غلقها 408 بينما عدد المقاهي التي تم غلقها بسبب تداول الشيشة 1799 مقهى، لافتا إلى أن الحملات والمتابعة مستمرة لضبط مواعيد الغلق والتصدي لأي فوضى أو تجاوز للقرار بمختلف الأحياء، وعلى المواطنين الالتزام بمواعيد فتح وغلق المنشآت من أجل الصالح العام ومن ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.

متابعة مواعيد غلق المنشآت

وأضاف المصدر لـ"الوطن" أن اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، يقوم بجولات مستمرة لمتابعة التزام المحال بمواعيد الغلق بالأحياء، وهناك توجيهات لرؤساء الأحياء بمتابعة مواعيد الغلق وتطبيق القانون على المخالفين، موضحا أن على أصحاب المحلات والمطاعم والورش والكافيهات والأعمال الحرفية ضرورة الالتزام بمواعيد فتح وغلق المحال التجارية الجديدة لمساعدة الدولة على تحقيق الانضباط للشارع والقضاء على الفوضى ومنع الإشغالات وعدم إزعاج المواطنين والحفاظ على مرافق الدولة، مؤكدا أن كل الجهود التي تبذلها الحكومة الهدف الرئيسي منها هو مصلحة المواطن والحفاظ على سلامتهم وآمنهم والحفاظ على موارد الدولة.

اتخاذ إجراء قانوني حيال أي منشآة مخالفة

وأشار إلى أن أي منشأة تخالف مواعيد الغلق سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالها، لافتا إلى أن غرفة عمليات المحافظة بالتنسيق مع غرف عمليات الأحياء تتابع باستمرار تطبيق مواعيد فتح وغلق المحال التجارية، كما جاء بالقرار الوزاري الصادر في هذا الشأن، وذلك للحفاظ على سلامة وصحة المواطنين، خاصة في ظل جهود الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، لافتا إلى أن المواعيد الجديدة للمحلات تم دراستها لمراعاة أصحاب الشأن علاوة على توفير استهلاك الطاقة، وتنظيم ساعات عمل المنشآت العامة، وإعطاء فرصة للأجهزة المحلية بالأحياء وشركات النظافة للقيام برفع المخلفات والقمامة من الشوارع وتحسين مستوى النظافة بما يضفي جانبا حضاريا وجماليا لشوارع العاصمة.