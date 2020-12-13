إحالة طبيب متهم بهتك عرض مريضة داخل عيادة خيرية بالشرقية للمحاكمة

أمرت النيابة العامة بالزقازيق، في محافظة الشرقية، بإحالة طبيب متهم بهتك عرض إحدى المريضات، أثناء الكشف عليها داخل عيادة خيرية بمدينة الزقازيق، إلى محكمة الجنايات لتحديد جلسة لمحاكمته في التهمة المنسوبة له.

كان اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطاراً يفيد بورود بلاغ إلى قسم شرطة ثاني الزقازيق، من فتاة تبلغ من العمر 20 سنة، باتهام طبيب يُدعى "أحمد ح."، 37 سنة، مقيم بمركز الإبراهيمية، أخصائي كبد ومناظير، بالتحرش بها وهتك عرضها أثناء توقيع الكشف الطبي عليها وإجراء أشعة، داخل عيادة خيرية بمنطقة "كفر الإشارة"، في مدينة الزقازيق.

وضُبط الطبيب المتهم، وحُرر المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية، وأمرت النيابة بحبسه على ذمة التحقيق.

وفي وقت سابق اليوم، قررت محكمة قسم ثاني الزقازيق تأجيل محاكمة طبيب بجامعة الزقازيق متهم بارتكاب "فعل غير أخلاقي"، أثناء استقلاله سيارة أجرة "ميكروباص" في مدينة الزقازيق، إلى جلسة الخميس المقبل 17 ديسمبر.

وكان القاضي بمحكمة الزقازيق، قرر قبل أسبوعين، إخلاء سبيل الطبيب، بكفالة 2000 جنيه على ذمة القضية، وهو القرار الذي استأنفت عليه النيابة، وبالعرض على قاضي المحكمة الجزئية قرر قبول استئناف النيابة وتجديد حبس الطبيب 15 يومًا على ذمة التحقيق، ثم صدر قرار من النيابة العامة بإحالته إلى محكمة الجنح لمحاكمته.