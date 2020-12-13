التحقيق مع إدارة مدرسة و8 معلمين ببني سويف لتقاعسهم عن العمل

قرر أيمن الكاشف، مدير إدارة ناصر التعليمية شمال بني سويف، إحالة إدارة مدرسة محمد أنور السادات بقرية بهبشين، إلى التحقيق بالشؤون القانونية في الإدارة، على خلفية عدم قيادة العملية التعليمية داخل المدرسة بالشكل المطلوب.

كما قرر الكاشف إحالة 8 معلمين إلى التحقيق بالشؤون القانونية، وإخلاء إداري لمعلم إلى ديوان عام الإدارة، لحين الانتهاء من التحقيق، كذلك إحالة كل لجان المتابعة التي تابعت المدرسة منذ بدء الدراسة وحتى اليوم إلى التحقيق.

وتفاجأ أيمن الكاشف مدير إدارة ناصر التعليمية ببني سويف، مدرسة محمد أنور السادات الابتدائية لمتابعة سير العملية، وجداول التشغيل للمكتبة والمعامل ومتابعة الاجراءات الإحترازية ضد فيروس كورونا يرافقه جمعة يحيى بيومي مدير التعليم الإبتدائي بالإدارة، وأشرف عبد العليم مدير التنسيق.

ولاحظ "الكاشف" خلال الزيارة ترك بعض المعلمين لليوم الدراسى قبل مواعيد الانصراف الرسمي، وترك بعض الفصول دون تدريس مادة اللغة الإنجليزية.

وأكد الكاشف عن انه لا تهاون في التقاعس فى حق الطالب ومستواه التعليمى لانه الهدف الاساسى فالعملية التعليمية.

في سياق آخر، قالت سهام يوسف عبد الله وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، إن هناك إجراءات وقائية احترازية اُتخذت لمجابهة فيروس كورونا ومنع انتشاره داخل المدارس وخلال امتحانات الفصل الدراسي الأول، حماية للطلاب والمعلمين.

وأشارت خلال تصريحات صحفية، إلى أنها عقدت اجتماعًا مع رؤساء لجان الإمتحانات العامة والمحلية، شددت خلالها على ضرورة الإلتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، للحفاظ على سلامة الطلاب والمعلمين وجميع القائمين على الامتحانات، والإالتزام بتطهير وتعقيم المدارس واللجان والكنترولات، والتزام الجميع بارتداء الكمامة ومراعاة التباعد في اللجان ومنع التكدس، وشددت وكيل الوزارة على ضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، واستمرار عملية التطهير والتعقيم والالتزام بارتداء الكمامات.

وأضافت "جاري مراجعة المدارس التي تشملها أعمال الصيانة وإيجاد البديل المناسب للطلاب، والانتهاء من استمارة الشهادة الإعدادية، مع التشديد على مراعاة الدقة والحيادية في العمل حرصا على مصلحة الطلاب".

وفي السياق ذاته أعلنت وكيلة الوزارة عن تدريب 8464 معلمًا في كافة التخصصات، ضمن خطة المديرية لتدريب وتمكين معلمي المواد الأساسية من الصف الرابع الإبتدائى وحتى الثالث الإعدادي لاكتساب مهارات جديدة في ضوء رؤية مصر 2030 والتي تنتهي 25 ديسمبر الجاري.