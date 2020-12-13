محافظ أسيوط: الأوضاع الصحية مستقرة ونعمل على رفع كفاءة المستشفيات

شارك اللواء عصام سعد محافظ أسيوط في اجتماع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، واللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عبر تقنية الفيديو كونفرانس مع محافظي "القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية وكفرالشيخ والشرقية والفيوم وبني سويف والمنيا وقنا"، لمتابعة آلية عمل مبادرة البنك المركزي لدعم القطاع الصحي في تلك المحافظات، ومتابعة تجهيزات واحتياجات المستشفيات خلال الفترة الحالية والإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

جاء ذلك بحضور كل من اللواء وائل الساعي مساعد وزيرة الصحة والسكان للشئون المالية والإدارية، والدكتور محمد حسانين رئيس قطاع الدعم الفني والمشروعات بالوزارة، وممثلين من من البنك المركزي ووزارة المالية وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

واستعرض محافظ أسيوط، خلال الاجتماع، الوضع الصحي بالمحافظة واستقرار الأوضاع الصحية والجهود المبذولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس، ورفع كفاءة المستشفيات المركزية والعامة، وخاصة مستشفى الصدر والحميات، وتطوير شبكة الغازات بهما، وتوصيل الأكسجين لجميع المستشفيات لخدمة غرف العناية المركزة، بالإضافة إلى توفير أجهزة التنفس الصناعي وأسطوانات الأكسجين لبعض الوحدات الصحية بالقرى والنجوع.

شعراوي يوجه بسرعة توفير التجهيزات الطبية لرفع كفاءة المستشفيات

ومن جانبه، أكد اللواء محمود شعراوي، إنه تم التنسيق مع الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان والمحافظين لاتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ورفع كفاءة كافة مستشفيات الصدر والحميات على مستوى جميع محافظات الجمهورية.

ووجه بسرعة تنفيذ الأعمال الواردة بمبادرة البنك المركزي البالغ قدرها 1.4 مليار جنيه سواء في شراء وتوفير التجهيزات الطبية المطلوبة أو رفع كفاءة المستشفيات المقترحة لاستقبال المواطنين خاصة مستشفيات الصدر وكذا توفير أجهزة التنفس الصناعي واسطوانات الأكسجين.

وأشاد بالجهود التي تبذلها وزارة الصحة والأطقم الطبية بمختلف محافظات الجمهورية خلال هذه الفترة لمواجهة فيروس كورونا المستجد وتوفير المستلزمات الطبية والأدوية وتغطية كافة المحافظات بالاحتياجات العاجلة المطلوبة فيما يخص مواجهة كورونا.

وزيرة الصحة نسعى لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات

واستعرضت وزيرة الصحة الإجراءات التي تم اتخاذها لتطوير ورفع كفاءة شبكات الغازات وتوفير خزانات الأكسجين وأجهزة الأشعة المقطعية بمستشفيات وزارة الصحة والسكان، وذلك في إطار تحقيق الاكتفاء من المستلزمات الأساسية خلال جائحة فيروس كورونا.

وأكدت أنه تم التواصل مع الهيئة المصرية للشراء الموحد لتوفير 1500 مولد أكسجين لصالح المستشفيات بما يضمن كفاءة العمل وتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.