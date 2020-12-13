دعوات لمظاهرة مليونية في السودان

تزايدت الدعوات في السودان خلال الأسابيع الأخيرة، لمظاهرة مليونية ضد الحكومة، في 19 ديسمبر الجاري، من قبل جهات متعددة، أبرزها الحزب الشيوعي السوداني وبعض لجان المقاومة السودانية.

وتأتي هذه الدعوات للمطالبة بإلغاء الوثيقة الدستورية، وإسقاط هياكل الحكم الانتقالية بشقيها المدني والعسكري، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

كما طالب البعض بتصحيح مسار الثورة وتحقيق أهدافها، وذلك تزامنا مع ذكرى بداية المظاهرات المليونية في السودان في عام 2018.

وأعرب القيادي بقوى الحرية والتغيير، المتحدث الرسمي للتجمّع الاتحادي، جعفر حسن، عن أمله، أن تكون الذكرى الثانية لثورة ديسمبر "يوما للتقييم حول ما أنجزته الحكومة من ملفات، وما أخفق الجميع فيه"، وفق ما نقله موقع "أخبار السودان" عن صحيفة "الحداثة".

وقال جعفر: "إن إشراك الشارع نفسه، هو حماية للثورة، لأنه صاحب الحق الأصيل، وفي ذلك نحن نحتاج لمعرفة ما تحقق وما يجب أن يتحقق".

وأشار جعفر، إلى أنه "لا يرغب في استخدام كلمة "المندسين"، معتبرا "أن النظام البائد ظل يتسلق كل المناسبات، ودعوات الاحتجاجات التي يطلقها الثوار منذ مليونية 30 يونيو، التي أعقبت سقوط النظام، وبقية المناسبات في أبريل، أو أكتوبر".

وأضاف القيادي بقوى الحرية والتغيير: "الشباب على قدر كبير من الوعي، ونأمل ألا يحدث شيء يعكر صفو البلد، لأننا في حاجة إلى الأمان".