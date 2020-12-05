إحباط محاولة تهريب زجاجات سوائل مخدرة بمطار شرم الشيخ

أحبطت إدارة جمارك مطار شرم الشيخ الدولي، برئاسة محمد يوسف عبد النبي، مدير إدارة تفتيش الركاب، اليوم السبت، محاولة تهريب عدد من الأقراص وزجاجات السوائل المخدرة.

جاء ذلك خلال اشتباه مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من تركيا، يحمل معه حقيبتين، وذلك خلال إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة رقم "TK 0698"" للخطوط التركية القادمة من اسطنبول.

وعلى الفور جرى تمرير حقائب المشتبه فيه على جهاز الفحص بأشعة "X-RAY"، وتبين وجود أجسام معتمة داخل حقائبه.

وجرى تشكيل لجنة لتفتيش الحقائب، وتبين وجود 13 زجاجة "كونترمال" وهو سائل مخدر، و5 أشرطة لمخدر الترامادول، تضم 43 قرصا موزعة داخل الحقيبتين.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي رقم "10" لسنة 2020، وتم تحريز المضبوطات.