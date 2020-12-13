صور.. فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب بكفر الشيخ

شهدت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفرالشيخ، إدارة البرلمان والتعليم المدني، اليوم الأحد، أول أيام التقديم لانتخابات برلمان الشباب إلكترونيا.

ويستمر التقديم حتى الخميس المقبل 17 ديسمبر الجاري، تحت رعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، والدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة.

وأكد محافظ كفر الشيخ، أنه تابع بدء فتح باب الترشح لانتخابات برلمان الشباب، تحت شعار "كن قياديا.. كن مؤثرا"، كنموذج لمحاكاة مجلس النواب، ونماذج محاكاة الحياة السياسية المصرية، كتجربة أولى لخلق قنوات اتصال لرؤى الشباب من خلال عملية إكساب الأعضاء نشاطاً نوعيا وتثقيفيا مهما بشكل يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة مصر 2030.

الفصل التشريعي مكون من دوري انعقاد لعامين

ومن جانبه، قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إن العملية الانتخابية تتم بنظاميها الفردي والقائمة، موضحاً أن عدد مقاعد الفردي 33 مقعداً، بينما مقاعد القائمة 35 مقعداً، وسيتم تعيين نسبة لا تتجاوز 5% من قبل وزير الشباب والرياضة مع مراعاة تمثيل الفتاة وذوي الإعاقة والأقباط، مشيراً إلى أن الفصل التشريعي مكون من دوري انعقاد لعامين، على أن تكون مدة دور الانعقاد عام واحد.

السباق ينطلق خلال يومي 3 و4 يناير المقبل

وأوضح محروس، أنه سيتم إعداد شاشات إلكترونية للعملية الانتخابية متضمنه المرشحين على المقاعد الفردية والقائمة، وتم تقسيم المحافظة إلى 4 دوائر انتخابية للفردي ودائرة واحدة للقائمة، كذا تتم عملية التصويت الإلكتروني خلال يومي 3 و4 يناير 2021، بالإضافة إلى تدريب مسئولي برلمان الشباب بالمديريات على كيفية التصويت الإلكتروني من خلال إتمام العملية الانتخابية وأوراق الترشح والطعون الانتخابية والدعاية الانتخابية وكيفية الإدلاء بالأصوات من خلال توجه المشاركين ممن لهم حق التصويت إلى المقرات الانتخابية بكل دائرة للإدلاء بأصواتهم إلكترونياً.

ويتم استقبال طلبات الترشح اعتبارا من اليوم من العاشرة صباحا وحتى الثانية مساء بمقر إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة.

شروط الترشح

- يجوز الترشح علي مقعد واحد فقط فردي أو قائمة ولا يجوز الجمع بينهما.

- لا يتم قبول أوراق الترشح إلا من خلال المرشح نفسه وبحضوره سواء مرشح فردي أو قائمة.

المستندات المطلوبة

- أصل صورة البطاقة الشخصية وصورة منها.

- صورة شخصية حديثة 4×6 خلفية بيضاء.

- إثبات عضوية مركز الشباب التابع له.