تفاصيل تقرير السلامة الإنشائية المطلوب في بعض حالات التصالح

مع مد فترة تلقى طلبات التصالح فى مخالفات البناء حتى نهاية الشهر الجارى وفق قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى،أوضح قانون التصالح فى مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 أنه يمكن للجنة الفنية مخاطبة صاحب الشأن المتقدم بطلب تصالح بتسليمها تقريرا فنيا عن السلامة الإنشائية للعقار للتأكد من حالة العقار فى حالة وجود عيوب.

ويتضمن تقرير السلامة بيانات عامة عن المبنى من عدد الأدوار ونوعية المبنى سواء خرسانى أو حوائط حاملة وخلافه، ونوعية الاستخدام الخاصة بالمبنى بالأدوار المختلفة وصورة حديثة للمبنى ونوعية الطوب المستخدم فى أعمال المبانى، بالإضافة إلى المستندات المسلمة للمكتب من رسومات معمارية، ومطابقة الرسومات الإنشائية مع المبنى القائم، ومعاينة المبنى القائم، وإجراء الاختبارات والتحليل الإنشائى.

معاينة تفصيلية للمبنى

وفيما يتعلق بإجراء معاينة المبنى القائم، أشار القانون إلى أنه يجب عمل معاينة تفصيلية للمبنى محل الدراسة وتحديد العيوب الموجودة بالمبنى وبيان سبب ظهور تلك العيوب وبيان ما إذا كانت هذه العيوب تؤثر على سلامة المبنى من عدمه مع عمل إيضاح ما إذا كانت هذه العيوب ناتجة عن سوء الاستخدام أو ناتجة عن تنفيذ مبانٍ ملاصقة لهذا المبنى أو ناتجة عن عيوب بالنظام الانشائى المستخدم أو هبوط بالتربة ويجب ان يتم ارفاق صور للعيوب الموجودة بالمبنى بالتقرير المقدم مع شرح لكل على حده.

اختبار حالة العقار

وفيما يتعلق بمرحلة الاختبارات أوضح قانون التصالح أنه يتم تنفيذ اختبارات على المبنى لتحديد خواص بعض العناصر، ففى المبانى الأكبر من 6 أدوار يتم إجراء عدد لا يقل عن 3 اختبارات قلب خرسانى للمبانى أقل من 300 متر مربع وعدد 6 اختبارات للمبانى أكثر من 300 متر مربع للأعمدة الخرسانية بالأدوار السفلية لتحديد مقاومة الضغط للخرسانة القائمة بهذه العناصر ويتم تقييم النتائج طبقا لما هو موجود بالكود المصرى لتصميم وتنفيذ المنشآت الخرسانية الصادر فى 2019 وذلك فى حالة اعتبار مقاومة الخرسانة ذات رتبة أعلى من 200كجم/سم2.

تحليل إنشائى للعقار

وتابع أنه فى المبانى الأكثر من 6 أدوار يجب تنفيذ عدد من الجسات لا يقل عن 2 جسة بعمق لا يقل عن 10 أمتار للمبانى التى ليس لها دور بدروم ولا يقل عن 15 مترا للمبانى التى بها دور بدروم لتحديد طبقات الأرض وكذلك تحديد الإجهاد المسموح به عند منسوب التأسيس، ويجب تنفيذ أعمال كشف على الأساسات لعدد 3 قواعد أو طرف اللبشة الخرسانية وذلك لتحديد أبعاد هذه القواعد ومطابقتها مع ما هو موجود بالرسومات وتحديد منسوب التأسيس الفعلى، كما يجب إجراء اختبار لتحديد التسليح الخاص بالعناصر الخرسانية على عدد من العناصر الخرسانية المكونة للمبنى أما التحليل الإنشائى يتمثل فى عمل دراسة إنشائية متكاملة للمبنى مع الأخذ فى الاعتبار الأحمال الواردة بالكود المصرى للأحمال والقوى على المبانى الصادر فى 2012 وبناء على ما سبق يتم تحديد مدى ملاءمة سلامة المبنى بالكامل أو الجزء من المبنى السليم إنشائيا ويتم تحديد الأسلوب الأمثل للعيوب القائمة بالمبنى والتى تكفل الأمان الإنشائى بعد تنفيذها ويتم توقيع التقرير من المهندس الاستشارى القائم بالأعمال.