مد تقسيط متأخرات فواتير كهرباء القطاع السياحي 4 سنوات بدون فوائد

قررت شركة القناة لتوزيع الكهرباء منح مدة تقسيط المتأخرات والاستهلاك للقطاع السياحي بمدن محافظة جنوب سيناء 48 شهرا (4 سنوات)، تبدأ من أول شهر يناير المقبل وتنتهي في 31 من شهر ديسمبر 2024، بدون فوائد بنظام الأقساط التصاعدية.

وأكد مصدر بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، لـ"الوطن"، أنة تقرر تخفيض نسبة 10% من قيمة المتأخرات في حالة السداد الفوري تسهيلاً على المستثمرين ودعماً للقطاع السياحي بالمحافظة واستجابة لمطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء والمستثمرين ومالكي الفنادق.

وجاء قرار منح مدة تقسيط المتأخرات بسبب تعثر دفع مستحقات الكهرباء بشقيها المتأخرات والاستهلاكات الجديدة خصوصاً في ضوء انتهاء المهلة التي حددها الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء التي بدأت من أول مارس الماضي حتى 31 ديسمبر الجاري ضمن تداعيات أزمة فيروس كورونا العالمية.

وأضاف أنّ وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة تقدم كل أوجه الدعم للقطاع السياحي بشكل عام وخاصة قرى وفنادق شرم الشيخ والغردقة ليتمكّنوا من سداد مديونة الكهرباء التي تراكمت خلال الـ5 سنوات الماضية والتي أدت إلى تراجع شديد بقطاع السياحة من خلال تقسيط المديونية المتراكمة لهذه القرى والفنادق وتسهيلات عديدة في طرق السداد.

1.6 مليار جنيه إجمالي مديونية المنشآت السياحية

وقال المصدر إنَّ الشركة قدمت العديد من التسهيلات للمدن والقرى السياحية بشرم الشيخ والغردقة لمساعدتهم في سداد المديونيات المتراكمة عليهم منذ 2015 موضحًا أنَّه تمّ الاتفاق على بعض الآليات الخاصة بالسداد للحفاظ على حق الدولة لافتاً إلى أنَّ مديونية المنشآت السياحية التابعة لشركة القناة لتوزيع الكهرباء بلغت مليارًا و600 مليون جنيه.

وتابع أن شركة القناة لتوزيع الكهرباء تقدم أكثر من نظام للتقسيط للمستهلك سواء على 36 شهرًا أو 48 شهرًا ليتمكّنوا من السداد في ظل الظروف الاقتصادية التي تفرضها أزمة كورونا.