"التعليم" لطلاب أولى ثانوي قبل الاختبارات التدريبية: تعاملوا بجدية

قدمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، العديد من النصائح لطلاب الصف الأول الثانوي فيما يتعلق بأداء الاختبارات التدريبية التي أعلنت الوزارة عقدها بعد غد الثلاثاء.

وقالت وزارة التربية والتعليم إنه من المهم أن يتعامل كل طالب مع هذه الاختبارات التجريبية بجدية كاملة دون تهاون، وذلك حتى يتعود الطلاب على نظام الأسئلة ونظام التقييم الجديد.

وأشارت "التعليم" إلى أن التعامل بجدية مع الاختبارات التدريبية ستساعد الطلاب على التعرف على مستواهم خلال هذه المرحلة من أجل الاستعداد للامتحانات التالية، والتي ستحتسب درجاتها للنجاح مع الانتقال إلى الصف الأعلى في الدراسة.

وأكدت "التعليم" إن محاولة الغش أثناء أداء الاختبارات أو الاعتماد على آخرين لن تُفيد الطالب نهائيًا بالعكس سوف ستضره، لأنه بذلك سيفقد الفرصة التي أتاحتها الوزارة له من أجل التعرف على مستواه الحقيقي، لأن امتحانات نهاية العام ستكون داخل لجان بمراقبة لن تم السماح فيها بالعمل الجماعي، أو أن يعتمد طالب على آخرين أثناء أداء الامتحانات.

وتابعت وزارة التربية والتعليم أنه لا داعي لقلق أو انزعاج أي طالب في حال واجهته أية مشكلة تنقية، لأن الغرض من الاختبارات التدريبية هو تجربة منصة الامتحان والشبكات والبنية التحتية، وأنها ستتيح رابط مُخصص من أجل تسجيل الطلاب لأي مشكلة أو شكوى قد تواجههم أثناء أداء الامتحان التدريبي.

"التعليم": الاختبارات غير مقيدة بمكان أو زمن محدد

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد أعلنت عن عقد اختبارات تدريبية تجريبية لطلاب الصف الأول الثانوي بعد غدًا الثلاثاء الموافق 15 من ديسمبر، على أن تنتهي الاختبارات يوم الأحد الموافق 20 من نفس الشهر، وأتاحت الوزارة الاختبارات دون التقيد بزمن أو بمكان مُحدد، أي يمكن للطالب أداء الاختبارات سواء من المنزل أو المدرسة، على مدار 12 ساعة يوميًا منذ الساعة 9 صباحًا وحتى الساعة 9 مساء.