الإهمال وسوء الإدارة.. محافظة القاهرة تكشف 10 أسباب لـ فساد المحليات

أكد سيد بدري، المشرف العام على النظم وتكنولوجيا المعلومات بمحافظة القاهرة، أن الإهمال وسوء الإدارة تعد من أبرز أسباب الفساد داخل المحليات، لافتا إلى اتخاذ المحافظة لعدة إجراءات بتوجيهات من اللواء خالد عبدالعال، لمواجهة هذه الظاهرة السلبية.

ولخص "بدري"، أسباب فساد المحليات في 10 نقاط، عددها بعد أن كرمه، اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة، ضمن عدد من القيادات لدورهم البارز في مكافحة الفساد، خلال مؤتمر مكافحة الفساد الذي عقدته مؤخرا محافظة القاهرة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وجاءت النقاط فيما يلي:

الإهمال، سوء الادارة، انخفاض المستوى العلمى للمديرين، نقص الخبرة العملية لدى المديرين والعاملين، غياب الرقابة الداخلية، عدم وجود متابعة، غياب الحافز المعنوي، انخفاض الدخل والحافز المادى، وعدم عدالة الشفافية فى توزيع الحوافز والمكافآت، وعدم إلمام بعض العاملين بالإجراءات والتشريعات.

خطوات مكافحة الفساد

وأضاف بدري لـ"الوطن"، أن محافظة القاهرة وفق توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، اتخذت عدة خطوات، لتطوير الأداء، ومنها العمل وفق خطة الدولة نحو التحول الرقمى المميكن والشمول المالي والدفع الالكتروني، وذلك يؤدى إلى مكافحة الفساد.

ولفت إلى إعلان الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد في ديسمبر عام 2014، التى اعتمدت عليها رؤية المحافظة فى مكافحة الفساد، وتقوم على بنود رئيسية أهمها خلق مجتمع يكافح الفساد، يؤمن بثقافة الشفافية والنزاهة، والعدل والولاء بدعم من اجهزة إدارية فعالة، ودعم سياسات حوكمة الإدارة المحلية، للحد من الفساد، بما يدعم تطبيق الدستور وتوجيهات الدولة.

تطوير المراكز التكنولوجية

من ناحية أخرى، أشار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، إلى أنه تم تطوير العديد من المراكز التكنولوجية وإطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين، حيث تم تطوير وافتتاح المراكز التكنولوجية لـ15 حى، وتوقيع بروتوكولات تعاون، بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتنمية المحلية، ومركز الدفع والتحصيل الإلكتروني، وتم إطلاق الخدمات الالكترونية للمواطنين، لعدد 41 خدمة على سبيل التجربة.

وأوضح أنه تم عقد دورات تدريبية للعاملين، لتعريفهم بخطورة الفساد، وتداعياته على التنمية الاقتصادية، وتأهيل كوادر قادرة على مكافحة الفساد، ونشر قيم النزاهة فى 38 حي.