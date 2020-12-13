وكيل تعليم الفيوم  يشهد تخريج دفعة جديدة من طلاب التعليم التكنولوجي

شهد الدكتور أكرم حسن وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، حفل تخرج دفعة جديدة من طلاب مجمع التعليم التكنولوجى المتكامل في تخصصات دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات، والكلية التكنولوجية المتوسطة والمتقدمة، والذي أُقيم بالمجمع التكنولوجي المتكامل بدمو بالفيوم.

حضر الاحتفال، الدكتور عماد الزُهري مدير مجمع التعليم التكنولوجي المتكامل بالفيوم بالإنابة عن الدكتور أحمد حسني الحيوي أمين عام صندوق تطوير التعليم التابع لرئاسة مجلس الوزراء، والسيد ماورو دي فيليبو ممثلاً عن إقليم إميليا رومانيا الإيطالي الشريك التعليمي لمجمع التعليم التكنولوجى المتكامل، والمهندس طه البنا مدير عام التعليم الفني بالفيوم.

بدأ الحفل بكلمة ترحيب من طلاب مجمع التعليم التكنولوجي باللغتين العربية والإيطالية، وتضمن عرض فيديو توثيقي للورش ومراحل تدريب الطلاب بالمجمع خلال سنوات الدراسة، كما تم تسليم شهادات التخرج لعدد 131 طالب وطالب من خريجي دبلوم المدارس الفنية نظام 3 سنوات في تخصصي الكهرباء والميكانيكا، والكلية التكنولوجية المتوسطة، والكلية التكنولوجية المتقدمة تخصص تكنولوجيا الآلية الصناعية، وتم تسليم المتميزين منهم شهادات التقدير، فضلاً عن تكريم الشركات والمصانع التي استضافت التدريب الميدانى للطلاب.

وقدّم وكيل الوزارة التهنئة للخريجين الجدد بعد تأهيلهم لسوق العمل الذي يتواكب مع المعايير العالمية، متمنياً لهم حياة عملية ناجحة، مؤكداً أنّ تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال الدراسة العملية بالمدارس التقنية يتيح فرصاً أكبر للشباب في مجالات العمل المختلفة، معرباً عن شكره لأولياء أمور الطلاب والطالبات على جهودهم في توفير الدعم اللازم لأبناءهم حتى تخرجهم.

وأكّد وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم على حرص مديرية التربية والتعليم بالفيوم على توفير بيئة تعليمية مناسبة أمام الطلاب لتخريج أجيال تسهم في النهوض بالمحافظة في مختلف القطاعات التنموية متسلحين بالعلم والتكنولوجيا الحديثة.

من جهته، أكد الدكتور عماد الزهري، على حرص الدولة على الارتقاء بقطاع التعليم الفنى والتدريب المهنى وتغيير النظرة المجتمعية لهذا النوع من التعليم، مشيراً إلى أن مجمع التعليم التكنولوجى بالفيوم يمثل أحد ثمار التعاون بين الحكومتين المصرية والإيطالية في تخريج طالب متميز تعليمياً ومهارياً وحرفياً.

وأكد السيد ماورو دى فيليبو على نجاح المجمع التكنولوجي بالفيوم في الإعتماد على خبراء مصريين في أداء الامتحانات التأهيلية للطلاب بديلًا عن خبراء الصناعة بايطاليا نظرًا لظروف فيروس كورونا المستجد.

جدير بالذكر يقدم المجمع التكنولوجي عدة خدمات لمجتمع الفيوم ومنها، تقديم نظام تعليمي متميز خاضع لمعايير الجودة، وإمداد المصانع الموجودة بالمناطق الصناعية المحيطة بالفنيين المهرة، وتنظيم ملتقى توظيفي سنوى لجميع خريجي المدارس الفنية بالفيوم، من أجل توفير العديد من فرص العمل في المصانع المصرية والإيطالية، بالإضافة إلى وجود مركز تدريب مهني لخدمة المجتمع المحيط.