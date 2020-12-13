الإسكان تخصص 93 فدانا لنادي سموحة لإنشاء مشروع سكني بالعلمين الجديدة

وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، على تخصيص 93 فدانًا لنادي سموحة الرياضي بمدينة العلمين الجديدة، لإنشاء مشروع عمراني متكامل، وذلك فى إطار خطة النادي لإقامة مدينة رياضية سكنية بمدينة العلمين الجديدة.

ووافقت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، جهاز تنمية مدينة العلمين الجديدة، على قرار التخصيص، ويتم العمل حاليًا على إصدار التراخيص اللازمة، ومنها المخطط العام للمشروع، تمهيدًا للبدء في تنفيذ الإنشاءات، طبقا للرسومات الهندسية المقترحة.

ويضم المشروع 4500 وحدة سكنية، تقام على مرحلتين، بيعت المرحلة الأولى بالكامل بعدد 2100 وحدة، فيما تم فتح الحجز بالمرحلة الثانية حاليًا، وأن سعر بيع المتر بالمرحلة الثانية بلغ 10 آلاف جنيها، مع سداد 15% كمقدم، بقيمة 150 ألف جنيها للوحدة بمساحة 100 متر، و225 ألف جنيه للوحدة 150 مترًا.

المشروع مقام على أرض متميزة خلف الطريق الدولي بالقرب من الحي اللاتيني

وتتبع إدارة المشروع، أسلوب مختلف في بيع الوحدات السكنية المتاحة بالمشروع، حيث تقوم ببيع 100 وحدة كل فترة، مع إجراء إعادة تسعير للوحدات الجديدة، لتتناسب مع تطورات المشروع، وذلك بإضافة علاوات سعرية، خاصة أن المشروع مقام على أرض متميزة خلف الطريق الدولى، وبالقرب من الحى اللاتينى بمدينة العلمين الجديدة، على أن يتم تحديد أماكن وتخصيص وحدات المرحلة الأولى، خلال الأسبوع الأول من شهر يناير المقبل.

المشروع سكني عمرانى متكامل في إطار خطة النادي لإقامة مدينة رياضية سكنية بالعلمين الجديدة

وتجاوزت مبيعات المشروع، خلال المرحلة الأولى، ملياري جنيها حتى الآن، ومن المستهدف أن تصل استثمارات المدينة الرياضية والسكنية، لنحو 6 مليارات جنيها، مع التأكيد على أن المشروع لا يهدف للربح، وسيتم إنشاء فرع لنادي سموحة على أرض أخرى بمساحة 40 فدانًا، تم تخصيصها بالفعل بمدينة العلمين الجديدة، كما سيتم تخصيص جزء من الوحدات السكنية بالمرحلة الثانية لصالح أعضاء نادى سموحة، إلى جانب جزء آخر للنشاط الاستثمارى للمهتمين بالشراء من خارج الأعضاء.

النادي انتهى من تأسيس شركة سموحة العلمين للاستثمار

وانتهى النادي من تأسيس شركة سموحة العلمين للاستثمار، لتكون الشركة المالكة للمشروع، وتتولى تنظيم الإدارة ببن مالكى الوحدات وهيئة المجتمعات العمرانية، كذلك تخصيص 12% من مساحة الأرض لإنشاء منطقة خدمية، لم يتم الإستقرار على موقعها بعد، وسيتم التنسيق مع أحد مكاتب الإستشارات الهندسية.

قيمة أرض المشروع بلغت 1.350 مليار جنيها

وبلغت قيمة أرض المشروع 1.350 مليار جنيها، تم سداد 135 مليون جنيها منها، تُمثل %10 من المبلغ.

يذكر أن المساحة الإجمالية لمدينة العلمين الجديدة تبلغ 49 ألف فدان، ويبلغ عدد سكانها المُستهدف مليون نسمة، ومن المخطط أن تضم منطقة إسكان اجتماعى مميز، إلى جانب 15 برجًا من الأبراج الشاطئية، بخلاف ممشى سياحى على الكورنيش بطول 14 كيلومتر.