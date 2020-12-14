حتشبسوت بدينة ورمسيس خمورجي والفراعنة أهلاوية.. حواس مثير للجدل دائما

شهرة عالمية حققها الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصري الأشهر، جعلت منه واحدا من أهم علماء المصريات خلال العقود الأخيرة بما حققه من اكتشافات أبرزها وادي المومياوات الذهبية بالواحات البحرية وكشف الهرم الساتلي من خوفو واكتشاف مومياء حتشبسوت إلا أن شهرة من نوع مختلف باتت لصيقة باسم الدكتور زاهي حواس مع كل تصريح جديد له.

حتشبسوت بدينة ورمسيس خمورجي

ومؤخرا كان لحواس عدد من التصريحات التي أثارت حالة من الجدل أبرزها تصريحه عن الملكة حتشبسوت بأنها كانت ملكة بدينة وبلا أسنان وماتت وهي في الـ55 سنة بمرض السكري وماتت من السرطان، وعن مومياء رمسيس الثالث، كشف قائلا: "كان رمسيس الثالث طاعن في السن وخمورجى وبتاع ستات، وقاعد فى القصر مش هامه وعمل ابنه رمسيس الرابع ملك فحدثت غيرة لزوجته الثانية اسمها تيا، فعملت مؤامرة لتعيين ابنها بنتاؤور ملكا بدلا من رمسيس".

المصريون صعايدة

كما أثار جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تصريحاته حول هوية المصريين، حيث قال إن المصريين ليسوا عرباً ولا أفارقة وإننا نتكلم اللغة العربية لكننا لسناً عرباً، وقلنا إننا في أفريقيا لكننا لسنا أفارقة، نحن شعب إلى الوقت الحالي له شكل خاص وطبيعة خاصة نابعة من 5000 عام والأصل الذي خرج منه المصريون موجود في صعيد مصر حيث إن المصريين أصلهم صعيدي وتحديدا من نقادة وهو ما أكده عالم المصريات بتري حين قال عند عثوره على مقبرة هناك إن المصريين خرجوا من هنا.

الفراعنة أهلاوية

أما التصريح الأبرز فكان في افتتاح استاد الأهلي حين داعب حواس، وزير الشباب والرياضة قائلاً: "اكتشاف بردية مكتوب فيها الفراعنة أهلاوية، ومنذ حوالي شهر تقريباً وجدت بردية تانية مكتوب فيها الأهلى نادى القرن الإفريقى، وعشان الزملكاوية ميزعلوش فبقول أن هما اللى بنوا الهرم الأكبر عشان نبقى متساويين ومحدش يزعل".