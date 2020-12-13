تشكيل لجنة فنية للبت في عقارين متصدعين بمحرم بك بالإسكندرية

وجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتشكيل لجنة فنية من أساتذة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، فضلا عن تكليف اللواء علاء يوسف رئيس حي وسط باستدعاء أعضاء لجنة المنشآت الآيلة للسقوط ولجنة البت الفني، لإعطاء القرار النهائي بشأن العقارين المتصدعين بشارع جرين بمنطقة محرم بك بنطاق حي وسط.

كان محافظ الإسكندرية انتقل صباح اليوم لموقع العقارين ٩ و ١٧ بشارع جرين بمحرم بك، وتم اخلاء العقارين بالكامل ، وكلف مديرية التضامن الاجتماعي لاتخاذ اللازم تجاه السكان ، فضلا عن تكليف كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة وفصل كافة المرافق حفاظا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة

وتبين أن العقار رقم ١٧ من شارع حسبو مرخص حتى الدور الرابع وصادر له ١٠ قرارات إزالة حتى الدور الحادي عشر منذ عام ٢٠٠٢ ، والعقار رقم ٩ شارع جرين مرخص حتى الدور الرابع وصادر له ١٦ قرار إزالة حتى الدور الرابع عشر منذ عام ٢٠١١ ، وتم إخلاءهم بالكامل .

وكان محافظ الإسكندرية، قد أصدر 3 قرارات عاجلة تتعلق بالعقارين المتصدعين بمنطقة محرم بك بحي وسط، اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات.

وتضمنت القرارات إخلاء العقارين بالكامل من السكان دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ اللازم تجاه السكان من تقديم مساعدات وغيرها.

وكلف المحافظ كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفصل كافة المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط كتلة خرسانية في منور العقار رقم 17، ما أدى إلى تصدعه وحدوث شروخات بطول العقار وانفصال حوائطه عن العقار المجاور له رقم 9، دون حدوث إصابات.

وقال المحافظ إن العقار الأول المتصدع رقم 17 مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 10 قرارات إزالة حتى الطابق الحادي عشر منذ عام 2002، أما العقار الثاني رقم 9 فمرخص حتى الطابق الرابع، وصادر له 16 قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر منذ عام 2011.

يذكر أن 3 أشخاص أصيبوا يوم الأربعاء الماضي، إثر انهيار سقف عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الدخيلة الجبل، بحي العجمي، غرب الإسكندرية.