3 قرارات عاجلة لمحافظ الإسكندرية بعد تصدع عقارين

أصدر اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، 3 قرارات عاجلة تتعلق بالعقارين المتصدعين بمنطقة محرم بك بحي وسط، اليوم الأربعاء، دون حدوث إصابات.

وتضمنت القرارات إخلاء العقارين بالكامل من السكان دون المنقولات، وتكليف مديرية التضامن الاجتماعي، لاتخاذ اللازم تجاه السكان من تقديم مساعدات وغيرها.

وكلف المحافظ كافة الجهات الأخرى المعنية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، وفصل كافة المرافق حفاظًا على أرواح المواطنين والعقارات المجاورة.

تلقت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية بلاغا من الأهالي يفيد تصدع العقارين 17 و9 شارع حسبو متفرع من شارع جرين بمنطقة محرم بك بحي وسط.

وانتقل المحافظ ومسئولي حي وسط وضباط قسم شرطة محرم بك وقوات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وجرى فرض كردون أمني بمحيط العقارين.

وتبين من الفحص أن العقارين، بناء حديث، الأول رقم 17 مكون من أرضي و11 طابقا، بناء عام 2002، والثاني رقم 9 مكون من أرضي و14 طابقا، بناء عام 2011.

وكشفت المعاينة الأولية عن سقوط كتلة خرسانية في منور العقار رقم 17، ما أدى إلى تصدعه وحدوث شروخات بطول العقار وانفصال حوائطه عن العقار المجاور له رقم 9، دون حدوث إصابات.

وقال المحافظ إن العقار الأول المتصدع رقم 17 مرخص حتى الطابق الرابع وصادر له 10 قرارات إزالة حتى الطابق الحادي عشر منذ عام 2002، أما العقار الثاني رقم 9 فمرخص حتى الطابق الرابع، وصادر له 16 قرار إزالة حتى الطابق الرابع عشر منذ عام 2011.

يذكر أن 3 أشخاص أصيبوا يوم الأربعاء الماضي، إثر انهيار سقف عقار مكون من 4 طوابق بمنطقة الدخيلة الجبل، بحي العجمي، غرب الإسكندرية.

تلقت غرفة عمليات حي العجمي بلاغًا من الأهالي، بانهيار أجزاء من عقار قديم بشارع الشمعدان، أمام محطة الصرف الصحي بمنطقة الدخيلة الجبل، وانتقل مسئولو الحي وقسم الشرطة إلى موقع البلاغ وتبين من الفحص أن العقار بناء قديم مكون 4 طوابق، مأهول بالسكان، انهار سقفه، ما أسفر عن إصابة "يوسف عماد" 17 عاما، و"كريم محمد" 14 عاما، ووالدته.