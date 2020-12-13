تصل لغزيرة.. الأرصاد تعلن مناطق سقوط الأمطار حتى الخميس

كشفت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، عن توقعاتها بشأن المناطق التي تتعرض لسقوط الأمطار على البلاد، خلال الفترة من غدا الاثنين الموافق 14 ديسمبر الحالي، حتى يوم الخميس الموافق 17 من الشهر نفسه.

وترصد "الوطن"، المدن والمحافظات المتوقع تساقط الأمطار عليها خلال الأيام المقبلة، وفقًا لما جاء في بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية، على النحو التالي:

خريطة الأمطار الاثنين 14 ديسمبر

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "مطروح، والسلوم".

ـ أمطار متوسطة على مناطق من "الإسكندرية، رشيد، بلطيم".

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة مناطق من السواحل الشرقية، الوجه البحري، وخليج العقبة، "دمياط، بورسعيد، كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، طابا، نويبع".

ـ نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وشمال الصعيد، مما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية.

خريطة الأمطار الثلاثاء 15 ديسمبر

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة، على مناطق من السواحل الشمالية "الإسكندرية، مطروح، السلوم، رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد".

ـ أمطار متوسطة على مناطق من الوجه البحري ومدن القناة "كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية، الغربية، الشرقية، المنوفية، الإسماعيلية، السويس".

ـ نشاط رياح ورمال مثارة على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية وسيناء، الوجه البحري، القاهرة، مدن القناة، وجنوب البلاد مما يؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية.

خريطة الأمطار الأربعاء 16 ديسمبر

ـ أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية "رشيد، بلطيم، دمياط، بورسعيد، العريش، رفح".

ـ أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الغربية "الاسكندرية، مطروح، السلوم".

ـ أمطار متوسطة على مناطق القاهرة الكبرى.

ـ أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من الوجه البحري، مدن القناة، شمال الصعيد، ومناطق من جنوب سيناء".

ـ نشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

خريطة الأمطار الخميس 17 ديسمبر

ـ أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية.

ونوهت الهيئة، باتخاذ التدابير اللازمة، للحد من الآثار الناجمة عن سقوط الأمطار، مشيرة إلى أن تنبؤات الأمطار يتم تحديثها بصورة يومية.