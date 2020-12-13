محمود حميدة يوجه رسالة لجمهوره: "المهم يكون عندك ما تقاتل من أجله"

دائما ما يحرص الفنان محمود حميدة على التواصل مع جمهوره عبر حساباته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي المختلفة. ونشر حميدة عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" صورتين لمشهد من فيلمي "فوتو كوبي، وحرب كرموز" معلقا: "المهم يكون عندك ما تقاتل من أجله".

وبالأمس نشر الفنان محمود حميدة عبر حسابه الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو لإجابته عن أحد الأسئلة الطريفة التي جاءت له، "ليه دايمًا واخدين عنك فكرة إنك بتاع ستات؟ واللي من الواضح أنه عكس شخصيتك، ليرد، "أنا مش فاهم اللي بيسأل السؤال ذكر ولا أنثى وإذا كنت أنا بتاع ستات هو بتاع إيه؟ مش فاهم السؤال".

وكان حميدة قد شارك في فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادسة والثلاثين التي أقيمت في نوفمبر الماضي، وكان قد تم تكريم مدير التصوير محسن أحمد خلال فعاليات المهرجان.

وقال الفنان محمود حميدة إن مدير التصوير محسن أحمد، كان أول من علمه الفرق بين الضوء والنور على مستوى الصورة السينمائية.

وأضاف محمود حميدة في ندوة تكريم محسن أحمد، ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي بدورته السادسة والثلاثين، أن المخرج أسامة فوزي كان يسعى للاستعانة بخدمات محسن أحمد في فيلم "عفاريت الأسفلت"، إلا أن الأخير كان مشغولًا بتصوير أحد الأفلام حينها، فرشح له زميله طارق التلمساني، ومارس حينها ضغوطًا كي يتواجد في الفيلم.

واستطرد، بأن أسامة فوزي كان لا يحب طارق التلمساني في هذا التوقيت، إلا أنه رضخ لرغبة محسن أحمد في الاستعانة به، حيث تحولت علاقته به بعد أول يوم تصوير إلى حب متبادل بينهما.