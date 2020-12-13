رئيس الباطنة بعين شمس: 3 آلاف خضعوا للقاح الصيني بنسبة نجاح 86%

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب بجامعة عين شمس، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" أمر متوقع، ولكن يجب اتخاذ الإجراءات الاحترازية رغم ذلك.

وأضاف "عقبة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اليوم" المذاع على فضائية “dmc” وتقدمه الإعلامية دينا عصمت، أن تصرفات الأشخاص والتزامات الهيئات وإلغاء الفعاليات التي تشمل تجمعات ووجود اللقاحات، سيقلل الإصابات بفيروس كورونا ويمنع وجود موجة ثانية عنيفة من الجائحة.

وأوضح "عقبة" أن التجارب أثبتت أن اللقاحات تقلل فرص الإصابة، وتقلل الإصابات الشديدة والمتوسطة، وسيعمل هذا على إعطاء المصريين المناعة الكافية لمقاومة الفيروس.

وأشار رئيس أقسام الباطنة العامة والمناعة بكلية الطب جامعة عين شمس، إلى أن اللقاحات تدرب الجهاز المناعي على إنتاج أجسام مضادة، فكل مراكز الأبحاث تعمل حول العالم للخروج بلقاحات منذ ظهور الجائحة، كما أن وجود عدد من اللقاحات يعطي فرصة أكبر للقضاء على الفيروس، فهناك لقاحات روسية وصينية وإنجليزية وأمريكية.

وألمح "عقبة" إلى أن اللقاح الصيني اختبرته مصر على أكثر من 3 آلاف شخص ونجح بنسبة 86%، في حين أن النسبة المتبقية لم تصاب إصابات شديدة أو متوسطة، ولكنها كانت إصابات طفيفة، وهو ما يبشر بخير ويعطي أملا كبيرا للقضاء على كورونا.

وتابع أن اللقاح هو الفيروس، لكنه محقون بطريقة كيميائية أو بالحرارة أو بالإشعاع، ويعمل على تنشيط الخلايا البائية والتائية، وهذا نفس عمل اللقاحات المضادة للكوليرا والمضاد لالتهاب الكبد الوبائي "a"، في حين أن لقاح شركة "فايزر" بالاشتراك مع "مودرنا" يعمل بطريقة جديدة لم يجربها العالم من قبل، وهذا يعد ميزة ولكنه عيب في نفس الوقت لعدم وجود دراسة حول تأثير اللقاح على المدى البعيد.