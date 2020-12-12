رئيس قسم صدر قصر العيني: نسبة نجاح اللقاح الصيني 86% وفقا لـ الصحة

شدد الدكتور أيمن السيد سالم، رئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني، أنه يجب التأكد من أن التطعيم باللقاح الصيني سيحصل عليه شخص سليم "غير مصاب بكورونا"، ولا يعاني من أي من أعراض للأمراض الحادة كالبرد والنزلات الشعبية، موضحًا أنه يجب التأكد أولا من شفائه من تلك الأعراض، وبعدها يمكن تطعيمه، ولا يشمل ذلك الأمراض المزمنة كالضغط والكلى والسكر والربو والحساسية.

وأضاف "سالم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن"، المذاع على شاشة "extra news"، أن مصر حرصت على تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورنا المستجد منذ تفشي الموجة الأولى، وأقامت مراكز لرصد الإصابات المبكرة، والتجهيز لعلاجها.

وتابع، أن من ضمن الإجراءات المبكرة التي اتخذتها مصر في مواجهة الأزمة، كان السبق في التعاون مع أكثر من جهة في الأبحاث العلمية وتجربة اللقاح الصيني وغيره، وهو ما نتج عنه وضع مصر في أولى الدول المستحقة للقاح الصيني.

وأشار "سالم"، إلى أن توفير لقاح كورونا الصيني ومساهمته في تقليل آثاره على الداخل المصري، يتوقف على مدى كفاءة اللقاح الجديد في منع العدوى، موضحًا أنه ووفقا للأرقام المعلنة من وزارة الصحة فإن نسبة نجاح اللقاح 86%.

وأردف رئيس قسم الصدر بكلية الطب قصر العيني، أن تحور الفيروس ورغم سرعته لا يستدعي وجود تطعيمًا كالإنفلونزا الموسمية، لافتا إلى أن كل الفيروسات حتى الآن لا تسجل سوى اختلاف بسيط في الأجيال السابقة، ولكن لا تصل إلى درجة الاحتياج إلى لقاح جديد.