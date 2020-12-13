زيارة أردوغان أذربيجان تجدد الصراع في قره باغ: قال إن الصراع لم ينته

سكبت تصريحات الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الزيت على النار، من خلال تصريحان بشأن إقليم قره باغ، عقب توقيع اتفاق سلام بين أذربيجان وأرمينيا، اللتين تتنازعان على الإقليم، حيث وصف أردوغان الصراع بينهما بأنه "لم ينتهِ بعد" لتتجدد الاشتباكات بين أرذبيجان، جليفة تركيا، وأرمينيا، التي عانت من اضطهاد نظام أردوغان كثيرا.

واحتفلت أذربيجان بانتصار مزعوم، في قتال دام أكثر من 44 يوما مع جارتها أرمينيا، وأسفر عن مقتل أكثر من 5 آلاف و600 شخص من الجانبين، حيث نظمت عرضا عسكريا في العاصمة باكو، دعت إليه الرئيس التركي، احتفالا باتفاق سلام مع أرمينيا.

تصريحات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، تسببت في بدء الصراع من جديد، بعد ما وصفه بكفاح حليفته أذربيجان الذي لم ينتهِ بعد في إقليم كره باغ، المتنازع عليها، فيما أكد رئيس أذربيجان أن أنقرة دعمت بلاده منذ الساعات الأولى للحرب.

وبعد اتفاق سلام، أنهى 6 أسابيع من القتال العنيف، أعلنت وزارة الدفاع في أذربيجان تجدد الاشتباكات ومقتل 4 من جنودها، لكن أرمينيا اتُهمت بخرق الاتفاق وبدء أطلاق النار.

ففي الإقليم المضطرب عسكريا وسياسيا منذ عقود، لم تكف تركيا عن صب الزيت على النار لإشعال فتيل الصراع الحالي المتجدد في منطقة القوقاز، التي لا طالما اعتبرتها تركيا إحدى حدائقها الخلفية، أو كما يراها مراقبون خطوة للقضاء على أرمينيا، التي تُلطخ تاريخ تركيا بدمائها وتكشف عن الوجه القبيح لحاضرها.