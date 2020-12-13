الجامعات: كاميرات المراقبة عنصر رئيسي لضبط التجاوزات داخل الكليات

أكد عدد من رؤساء الجامعات، أن كاميرات المراقبة دورها رئيسي في ضبط التجاوزات والمخالفات، لأي شخص داخل الحرم الجامعي، فضلاً عن كونها عنصر أساسي في منع حدوث التجاوزات، موضحين أنها بمثابة أدلة إدانة وثبوت لتسجيل الوقائع، والأخذ بها أمام مجالس التأديب، كوقائع الغش في الامتحانات أو التجاوزات المخالفة لقوانين وقواعد التعليم الجامعي.

وأكد الدكتور مصطفى عبدالنبي، رئيس جامعة المنيا، أن الحرم الجامعي مغطى بالكامل، بأحدث الكاميرات المخصصة للمراقبة والمتابعة، بما فيها الكليات التي تقع خارج الحرم الجامعي والمدن الجامعية، مشيرا إلى أنها مرتبطة جميعها بسيستم واحد وغرفة مركزية متابعة لها، فضلا عن انها مرتبطة أيضا بشاشة بمكتب رئيس الجامعة.

رئيس جامعة المنيا: الحرم الجامعي كاملاً مغطى بالكاميرات

وأوضح عبدالنبي، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الكاميرات عنصر أساسي في منع التجاوزات وضبطها إن حدثت، مشيرا إلى أنها ساهمت في تقليل نسب التجاوزات، منوهاً بأنه في حال رصد أي تجاوزات من خلال الكاميرات، يتم التحرك للفور من المجموعات والتمركزات الأمنية للأمن الإداري لمقرها ومنعها.

وتابع رئيس جامعة المنيا، أنه طبقا للقانون، فيتم تنزيل المخالفة على إسطوانة "سي دي"، ويحال مرتكب الفعل للتحقيق، ويواجه بما تم تصويره، لأن الكاميرات عامة وفي أماكن عمومية وليست في أماكن مغلقة.

ومن جانبه قال الدكتور مصطفى النجار، رئيس جامعة مطروح، إن هناك حرمين للجامعة، الأول الموجود داخل المحافظة، وهو مغطى بالكامل بسيستم للكاميرات، سواء كلية التربية والحاسبات وعلوم البترول، والتربية للطفولة المبكرة للمراقبة والمتابعة اللحظية لكل ما يجرى بالجامعة، وبالنسبة للحرم الجديد الجاري إنشاءه، فسيتم تغطيته أيضا، بأحد وسائل التكنولوجيا الحديثة للكاميرات في إطار منظومة التحول الرقمي التي تنفذها الجامعات.

رئيس جامعة مطروح: الكاميرات ساهمت في ضبط وقائع غش بالامتحانات العام الماضي

وأوضح النجار، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن للكاميرات دور كبير في رصد التجاوزات والمخالفات لجميع منتسبي الجامعة من طلاب وعمال وكذلك أعضاء هيئة تدريس، مضيفاً أن امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الماضي، تم مراجعة الكاميرات في عدد من وقائع الغش في الامتحانات، وتم وضعها على سيديهات و مواجهة الطلاب بها.

وأكد النجار، أن الكاميرات مهمة جدا في ضبط عملية العمل والمحاضرات ورصد أي تجاوزات، مشيرا إلى أنها قانونية، بدليل أخذ الشئون القانونية بها في المواجهة، وإثبات الإدانه للمخالفة، وهي بمثابة أدلة ثبوت: "الحرامي لما بيسرق مش بيتم التعرف عليه من الكاميرات، البنوك والمحلات"، وفي قانون تنظيم الجامعات، هي إحدى وسائل المراقبة والمتابعة الحديثة، كما أنها إحدى وسائل التحول الرقمي للجامعات.