كاميرات مراقبة أمام اللجان لرصد سير الانتخابات بالقليوبية

شهد محيط عدد من اللجان الانتخابية بمحافظة القليوبية تركيب كاميرات مراقبة، خاصةً في مدينة بنها، بهدف متابعة سير أعمال انتخابات مجلس النواب، ورصد أي مخالفات محتملة، سواء من جانب المرشحين أو أنصارهم، أو أي محاولات لتشويه المشهد الانتخابي.

ومن المقرر ان يتم ربط هذه الكاميرات بالغرفة الرئيسية لمتابعة الإنتخابات بوزارة الداخلية والتنمية المحلية، فيما شهد محيط المدارس، التي تتواجد بها مقار اللجان، استعدادات مكثفة لتنظيم الشوارع مرورياً، وتركيب المظلات لحماية الناخبين من الشمس، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بتطهير اللجان، لمواجهة فيروس "كورونا" المستجد.

من جانب آخر، قام اللواء سامي علام، رئيس حي غرب شبرا الخيمة، ويرافقه نائباه الدكتور مجدي البكري، وايهاب المهدي، ومدير الإعلانات بالحي، برفع لافتات الدعاية الانتخابية للمرشحين، من أمام المقرات واللجان الانتخابية، تنفيذاً لقرار اللجنة العليا للانتخابات بفرض الصمت الانتخابي، بمحافظات المرحلة الثانية.

وفي سياق متصل، تابع اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية، اليوم الثلاثاء، جولاته بالمراكز والمدن والأحياء، لمتابعة تجهيزات المقار الانتخابيه الرئيسية والفرعية، بمدن طوخ وقليوب، رافقها خلالها الدكتور سمير حماد، نائب المحافظ، والدكتور محمود الصبروط، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم، وسمير عمر، نائب رئيس مدينة طوخ، والدكتور بكر عبد المنعم، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وشباب البرنامج الرئاسي، الذين أنهوا التدريب العملي بمحافظة القليوبية على مدار شهر كامل.