مدرسة بالمنوفية تنشر أسماء 40 طالبة على فيس بوك: مدفعوش المصاريف

نشرت الصفحة الرسمية لمدرسة المساعي الإعدادية بنات بمدينة تلا التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، أسماء 40 طالبة لم يقمن بسداد مصروفات العام الدراسي ورسوم الامتحان.

وأثارت مدرسة "المساعي" الجدل بنشرها أسماء الطالبات في بيان لها قالت فيه، " إدارة مدرسة المساعي الاعدادية بنات ترجو من السادة أولياء أمور الطلاب الآتي أسمائهم وباقى طالبات المدرسة التواصل مع إدارة المدرسة لأهمية الموقف وتمكين أبنائهم من كتابة الاستمارات بعد سداد الرسوم المقرره (المصروفات، رسم الامتحان)".

وحددت المدرسة أخر موعد لدفع المصروفات بتاريخ 15 من الشهر الجاري، مؤكدة في بيانها أنه فى حالة التأخير عن تنفيذ المطلوب من الطالبات، يعتبر الطالب منقطع ولن تكتب له استمارة.

وسادت حالة من الجدل علي موقع التواصل الإجتماعي فيس بوك، بعد نشر أسماء الطالبات وهو ما اعتبره البعض تشهير بهم وبأولياء الأمور، بعدما قامت بنشر أسماء الطالبات كاملة.

وقال أحد أولياء إن ما قامت به المدرسة خطأ وجب محاسبتهم عليه، فكان من الممكن أن يتواصلوا مع أولياء الأمور بأي وسيلة لحل المشكلة بدون التشهير بهم.

وقال أحد أولياء الأمور، رفض ذكر اسمه، "عيب اللي إدارة المدرسة عملته ده وميصحش وهقدم شكوى رسمية ضدهم في مديرية التربية والتعليم والنيابة الإدارية للتحقيق معهم في التشهير بالطالبات لأن ما قاموا به يعد تشهيرا وسوء سمعة للطالبات".

علي صعيد متصل، شارك أحمد سويد مدير مديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بالمنوفية، في الندوة التي نظمها المجلس القومى للمرأة بالمنوفية تحت عنوان ( مناهضة العنف ضد المرأة) والتي أدارتها منى عطية المليجي مقررة المجلس القومى للمرأة بالمنوفية حيث تم مناقشة الشراكة والتعاون بين ممثلين المرأة فى كل مؤسسة على مستوى المحافظة والمجلس القومى للمرأة بمحافظة المنوفية.

وأكد "سويد"، أن جميع الشكاوى التى تصل للمديرية ضد المرأة العاملة يتم بحثها جيدا ودراستها بعناية وحيادية تامة بما يحقق العدل والشفافية كما أكد أنه تم حل مشكلة العجز والزيادة بالمدارس بعد موافقة الوزير عليها شخصيا، مشيرا إلى أنه تم وضع ضوابط صارمة للعملية الامتحانية سواء للثانوية العامة أو الدبلومات الفنية وتم تغيير أربع رؤساء للجان الثانوية العامة لتقاعسهم عن العمل.