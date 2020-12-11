"البيطري" ينفي واقعة "معزة المنوفية".. وصاحبها يؤكد: خروف صومالي

انتقلت لجنة من مديرية الطب البيطري بمحافظة المنوفية، بقيادة الدكتور مهدي نحلة، مدير إدارة تلا البيطرية، إلى قرية طبلوها، لمعاينة حقيقة ولادة ماعز لخروف، ووصف الأهالي الأمر بـالمعجزة الإلهية.

وكانت الواقعة الغريبة أثارت جدلا على مواقع التواصل الإجتماعي بمحافظة المنوفية، بعد زعم أحد الفلاحين بقرية كفر طبلوها، التابعة لمركز تلا بمحافظة المنوفية، ولادة "خروف" عن طريق "ماعز" فى واقعة وصفها عدد من أهالي القرية بـ"المعجزة الإلهية"، لأن المعزة لا يمكن أن تلد خروف علميا.

وقال الدكتور مهدي نحلة، مدير إدارة تلا البيطرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه بعد معاينه ما أطق عليه الأهالي "خروف"، اتضح أنه "ماعز" يشبه الأم، مؤكدا أن شعر جسم الحيوان مجعد نتيجة طول الشعر قبل ولادتها، وهو ما أثار الجدل ولكنه ليس خروفا، مشددا على أن أنه "شعر" وليس "صوف" خروف.

وأضاف مدير إدارة تلا البيطرية، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن ذيل الخروف أشبه بذيل الأم، وكذلك باقي التشابهات الموجودة، مؤكدا أن ما أثير في هذا الشأن غير صحيح، وانخدع الأهالي في تلك الواقعة، مضيفا أنه لم يثبت أن حدثت تلك الواقعة من قبل في أي دوله في العالم من الناحية العلمية.

لكن مالك الماعز، محمد الفرماوي، أصر على موقفه، رغم تأكيد الإدارة البيطرية، قائلا "ما ولدته الماعز خروف، يراه ويعرفه الجميع وخاصة التجار وهو أشبه بالخروف الصومالي"، مطالبا بلجنة علمية من كلية الطب البيطري لمعاينه الخروف والتأكد منه، أو خبراء لمعاينته، مؤكدا أنه يعمل تاجر مواشي منذ أكثر من 40 سنة ولا يخطئ في معرفة أنواع البهائم.

وتابع، "الفرماوي"، في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أنه لا يبغي شهرة من كلامه ولايثير الجدل، مؤكدا أنه سيتبرع بثمنه بعد بيعه لصالح بناء أحد المساحد بقريته، مؤكدا أن الخروف واضح الملاحم من حيث الوجه والأرجل وكذلك الذيل وأيضا الصوف في جسمه بدلا من الشعر.