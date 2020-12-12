استقرار أسعار الذهب.. وعيار 21 بـ813.64 جنيه

تشهد أسعار الذهب، اليوم، في مصر استقرارًا خلال التعاملات بأسواق المال والبورصات العالمية، حيث سجل سعر الجرام لعيار 18 حوالي 697.40 جنيه، وهو السعر نفسه الذي تمّ تسجيله أمس الجمعة، كما سجل عيار 24 مبلغ 929.85 جنيه للجرام ويعد عيار 24 هو الأقل نصيبًا من الطلب في الأسواق نظرًا لارتفاع سعرة وأشكاله المحدودة.

الذهب عيار 21 يسجل 813.64 جنيه للجرام

وسجل سعر عيار الذهب 21 مبلغ 813.64 جنيه، ويعتبر عيار 21 الأكثر طلبًا في السوق المحلية، نظرًا لكونه الأكثر شعبية لدى المتعاملين، خصوصا في أوقات شراء الشبكة في الخطوبة والأفراح أو كهدايا، كما سجل الجنيه الذهب مبلغ 6,509 جنيه.

وفي بداية الشهر الجاري، سجل سعر الذهب عيار 21 حوالي 800 جنيه، حيث ارتفع سعره خلال 10 أيام فقط بحوالي 11 جنيهًا، ما يعني أن هناك تذبذبًا في الأسعار ليس فقط في الذهب لعيار 21، وإنما في باقي الأعيرة، ومنها عيار 24، الذي سجل في بداية الشهر الجاري 914 جنيهًا مقابل 927 جنيهًا اليوم الجمعة.

وسجل الذهب عيار 18 حوالي 685 جنيهًا بداية الشهر الجاري، مقابل 695 جنيهًا اليوم الجمعة.

ويرى العاملون في سوق الذهب، أنَّ أسعار الذهب ستنخفض خلال الفترة المقبلة، بالتزامن مع استقرار سعر صرف الدولار، ومع البدء في توزيع لقاح فيروس كورنا المستجد، وتوقع الخبراء أنَّ إقبال المواطنين على شراء الذهب كملاذ آمن للاستثمار شئ جديد، وبعد وجود اللقاح فمن المؤكد أن هناك مجالات أخرى يمكن الاستثمار فيها مثل العقارات.

وفي بداية العام نشر مجلس الذهب العالمي تصنيفه لدول العالم من حيث احتياطيات الذهب، وحافظت الولايات المتحدة على مركزها كأكبر حائز للمعدن الأصفر في العالم، بنحو 8133.5 طن من المعدن النفيس، تلتها ألمانيا باحتياطيات بلغت 3366.5 طن، ثم إيطاليا بـ2451.8 طن، وفرنسا في المرتبة الرابعة باحتياطيات 2436 طن.