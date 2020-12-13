وزير التعليم يحذر المطالبين بإلغاء الدراسة بسبب كورونا: الثمن غالي

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إن الأمور داخل المنظومة التعليمية تسير بشكل جيد رغم جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ويتم التواصل مع مسؤولين بوزارة الصحة في مختلف مديريات الجمهورية لمتابعة أي مدرسة تخل بالقواعد والإجراءات الاحترازية، ونتابع تلك المدارس بشدة.

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الآن"، على شاشة "Extra news"، أنه يتلقى أي شكاوى من المواطنين أو أي ملاحظات ويتم تنفيذها على الفور، "المهم إن الحالة مطمئنة خالص ولا تستدعي أي قلق، استكمال العام الدراسي هدف أساسي لينا، الأولاد فقدوا جزء من المنهج السنة اللي فاتت، ولازم الموضوع ده لا يتكرر".

وتابع: "لا يمكن نقدر نطلعهم العام الجديد إذا فقدوا بقية هذا العام، كل من يطالب بإلغاء لازم يبقى عارف الثمن غالي، خلوا بالكم، لا يمكن هنلغي ونطلع السنة اللي بعدها، ناقصنا كتير جدا منقدرش نبنى عليه، فمن مصلحة الجميع استكمال العام الدراسي"، موضحًا أنه تم الاستثمار في مصادر كثيرة جدًا في التعليم سواء على الأرض أو في المنزل أو مزيج بينهما.

وأشار وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إلى أنه كلما استطاع الطالب الذهاب للمدرسة يكون أفضل بسبب التكوين الاجتماعي للطلاب والأطفال، "المفروض ميكنش حد نفسه في الإغلاق، لأن ده هنتفاداه وسايبينه آخر حل، لو تم هذا الإغلاق مش هيكون عشان مش هروح المدرسة وأنزل اتفسح، هيكون إغلاق مضطرين نقعد في البيت مش هنغلق المدرسة وأروح المول والكافية خالص، كلنا نتمنى هذا ميحصلش".