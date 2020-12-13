أشرف زكي: "مكنتش أعرف إني هتكرم.. أديت مهمتي أمام زملائي وتلاميذي"

كشف الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، كواليس تكريمه نهاية الأسبوع الماضي، وسجدته على خشبة المسرح في أعقاب التكريم، قائلًا: إنه لم يكن يعرف بهذا التكريم، ففوجئ بطلابه أعدوا أغنية وأهدوها لها، أعقبها تكريمه.

وأضاف زكي، خلال مداخلة حواره مع الإعلامية لميس الحديدي مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، عبر شاشة "on": "ارتبكت جداً عندما كرموني، لكن في النهاية أقول الحمد لله على مسيرتي، فقد حققت نجاحات فيها، كما عانيت من بعض الإخفاقات، لي مالي وعلي ما علي، ليس لدي ما أخجل منه، فقد أديت مهمتي أمام زملائي وتلاميذي، بالشكل الذي يرضي الله ويرضيني".

وتابع: "عندما علمت بأنني سأكرم سجدت ولم أستطع أن أتكلم، كل اللي حصل إني عطلت وأنا بقول الكلمة، رغم أني بتكلم كويس ومش بمسك ورق، بس عطلت وحاولت، فطلع رد الفعل ده، وبعد التكريم عن ذكرياتي في معهد الفنون المسرحية ده، قلت لهم مش هتكلم، سأطالب الحيطان وخشبة المسرح إنها تتكلم، وكل سنة بنعمل سحور في رمضان، وكنت بدور ساعتها على الفنانة صفاء الطوخي، فلقيتها بتكلم الحيطة، مش إحنا بس كل عمالقة الفن، كمان متعلقين به فهو أقرب مكان لنور الشريف ومحمد صبحي وإلهام شاهين، وكل العمالقة.. هنا كان الحلم".