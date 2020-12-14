فاروق حسني: لن نستطيع محو إسرائيل ويجب الدخول في حوار جاد

علق الفنان فاروق حسني، وزير الثقافة الأسبق، على التطبيع الثقافي مع إسرائيل، قائلا إن سبب خسارته في اليونسكو أنه كان ضد التطبيع مع إسرائيل إلا بعد الاعتراف بفلسطين، لافتا إلى أنه لا يستطيع تثبيت الزمن، حيث إنه يتغير بالظروف.

وأضاف "حسني"، خلال لقاء ببرنامج "الحكاية"، المذاع على شاشة قناة "mbc مصر"، ويقدمه الإعلامي عمرو أديب، "في وقت من الأوقات بقيت عاوز أعرف إسرائيل بتنتج إيه فنيا وفكريا وثقافيا، والمفروض شعبنا يعرف الكلام ده".

وأشار إلى أن المواقف السياسية الموجودة على الساحة تدفع الشخص للتفكير بالشكل السياسي، والتي تحسب الواقع الموجود، ولا بد من الدخول في حوار جدي للوصول لعلاقة لها طابع معين في المنطقة، ولن نستطيع محو إسرائيل، وبالرغم من دخولها عدة حروب إلا أنها ظلت موجودة، والتفكير السياسي له اعتباراته.

وعن عدم فهم البعض للوحات التشكيلية، قال: "الوصول لفهمها يحتاج لوقت وإنك توالي المشاهدة لحد ما يوصلك الإحساس للعمل، أنا مش بحب أشخص ولا موضوعات متعارف عليها، أنا بحط أحاسيس معينة بطاقة، والطاقة دي بتبني اللوحة لتذهب للمتلقي".

وتابع: "أنا شايف إن العمل الفني الجاد يوصل، وعمل فني غير جاد مش بيوصل، والبعض بيقول دة بيشخبط، طب ما تشخبط أنت كمان وورينا، والإنسان نفسه لو مش مستعد إنه يعمل الطاقة دي ويطلعها على عمل فني ميقدرش حتى يعمل خط مجرد".